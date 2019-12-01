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Политика

Наказанный за нарушение ПДД рязанский священник умер 

Lenta.ru + ещё 1 29 минут назад
Наказанный за нарушение ПДД священник умер
Фото: ryazeparh.ru
Рязанский иеромонах Сергий (Вячеслав Маркин) скончался 1 декабря. Об этом со ссылкой на сына покойного сообщает сайт местной епархии. На прошлой неделе Маркина отстранили от служения и отправили на послушание в Спасо-Преображенский Пронский монастырь за нарушение правил дорожного движения.
Священника, припарковавшегося на остановке, отстранили от службы
Видео со священником, который припарковал джип на тротуаре, а затем пересек пешеходный переход на «красный» через встречную полосу, появилось в социальных сетях 25 ноября. Оно начинается с того, что мужчина в рясе выходит из магазина.
В епархии назвали подобное поведение настоятеля местного храма недопустимым и указали, что оно не может быть оправдано, потому что священник должен подавать добрый пример окружающим.
Сам Маркин объяснил случившееся сердечным приступом. По его словам, он внезапно почувствовал себя плохо и остановился там, где ехал. Священник отметил, что он гипертоник и инвалид, а на его машине есть соответствующий знак. Также Маркин жаловался, что ему стало еще хуже из-за начавшейся травли.
Причина смерти иеромонаха Сергия устанавливается. Его отпевание состоится во вторник, 3 декабря.
Видео дня. Новая защита от угонщиков
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