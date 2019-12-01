Наказанный за нарушение ПДД священник умер

Наказанный за нарушение ПДД рязанский священник умер

Рязанский иеромонах Сергий (Вячеслав Маркин) скончался 1 декабря. Об этом со ссылкой на сына покойного сообщает сайт местной епархии. На прошлой неделе Маркина отстранили от служения и отправили на послушание в Спасо-Преображенский Пронский монастырь за нарушение правил дорожного движения.

Видео со священником, который припарковал джип на тротуаре, а затем пересек пешеходный переход на «красный» через встречную полосу, появилось в социальных сетях 25 ноября. Оно начинается с того, что мужчина в рясе выходит из магазина.

В епархии назвали подобное поведение настоятеля местного храма недопустимым и указали, что оно не может быть оправдано, потому что священник должен подавать добрый пример окружающим.

Сам Маркин объяснил случившееся сердечным приступом. По его словам, он внезапно почувствовал себя плохо и остановился там, где ехал. Священник отметил, что он гипертоник и инвалид, а на его машине есть соответствующий знак. Также Маркин жаловался, что ему стало еще хуже из-за начавшейся травли.

Причина смерти иеромонаха Сергия устанавливается. Его отпевание состоится во вторник, 3 декабря.