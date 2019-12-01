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В Петербурге умер дирижер Марис Янсонс 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Умер Марис Янсонс
Фото: РИА Новости
Народный артист России дирижер Марис Янсонс умер на 77-м году жизни, сообщили ТАСС друзья семьи.
"Скончался минувшей ночью в своей квартире в Петербурге от сердечной недостаточности на 77-м году жизни", — сказал собеседник агентства в воскресенье.
Марис Янсонс родился в 1943 году в Риге. В 1956 году переехал с родителями в Ленинград, с отличием закончил консерваторию по классам скрипки, фортепиано и дирижирования. Работал дирижером в Академическом оркестре Ленинградской филармонии. Также он обучался в Вене у Ханса Сваровски и в Зальцбурге у Герберта фон Караяна.
Кроме того, с 1979 по 2000 год Марис Янсонс был главным дирижером оркестра филармонии Осло, а также являлся главным приглашенным дирижером Лондонского филармонического оркестра (1992-1997) и музыкальным руководителем Питтсбургского симфонического оркестра (1997-2004). С 2003 года Марис Янсонс — главный дирижер оркестра Баварского радио.
Янсонс имеет множество наград, в том числе почетный знак "За заслуги перед Петербургом", которого он был удостоен по случаю своего 70-летия, "Большую музыкальную премию Латвии", а также золотую медаль Королевского филармонического общества (Великобритания).
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Теги:
Общество , ИТАР-ТАСС , Рига , Санкт-Петербург
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