Умер Марис Янсонс

В Петербурге умер дирижер Марис Янсонс

Народный артист России дирижер Марис Янсонс умер на 77-м году жизни, сообщили ТАСС друзья семьи.

"Скончался минувшей ночью в своей квартире в Петербурге от сердечной недостаточности на 77-м году жизни", — сказал собеседник агентства в воскресенье.

Марис Янсонс родился в 1943 году в Риге . В 1956 году переехал с родителями в Ленинград, с отличием закончил консерваторию по классам скрипки, фортепиано и дирижирования. Работал дирижером в Академическом оркестре Ленинградской филармонии. Также он обучался в Вене у Ханса Сваровски и в Зальцбурге у Герберта фон Караяна.

Кроме того, с 1979 по 2000 год Марис Янсонс был главным дирижером оркестра филармонии Осло, а также являлся главным приглашенным дирижером Лондонского филармонического оркестра (1992-1997) и музыкальным руководителем Питтсбургского симфонического оркестра (1997-2004). С 2003 года Марис Янсонс — главный дирижер оркестра Баварского радио.

Янсонс имеет множество наград, в том числе почетный знак "За заслуги перед Петербургом", которого он был удостоен по случаю своего 70-летия, "Большую музыкальную премию Латвии", а также золотую медаль Королевского филармонического общества (Великобритания).