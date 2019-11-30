Мара Багдасарян пожалуется Путину на беспредел

Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину

По словам Багдасарян, в августе текущего года она собиралась получить водительское удостоверение, которого лишилась за нарушения правил дорожного движения. Она подчеркнула, что подготовила все необходимые для этого документы и справки, однако получила от комиссии необоснованный отказ.

Стритрейсерша заявила, что ей не выдали на руки заключение комиссии.