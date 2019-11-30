Мара Багдасарян пожалуется Путину на беспредел

Посмотреть эту публикацию в Instagram
И все таки водительские права… По окончанию всего этого безумства, которое произошло с моим отцом, только сейчас я понимаю, что это была ни случайность, ни ошибка. Это спланированная акция с целью противостояния мне. Как я уже говорила, в августе я совершила попытку вновь получить водительские права. У меня все для этого было. На руках все документы, необходимые справки и заключения врачей. Со всем этим я обратилась в автошколу. Но права так и не получила. В школе создали какую— то комиссию (такую же непонятную как и у моего отца, которая лишила его гражданства), эта комиссия без моего присутствия решила, что я не подхожу им по состоянию здоровья и отказали мне в выдаче прав. Сделали такие вводы ни на чем! Тогда как у меня полученные справки и заключения из государственных лечебных учреждений! Почему они решили, что могут творить произвол? При этом мне на руки не выдали больше никаких документов, и даже заключения этой комиссии. Опять же как и в случае с моим отцом?! Все тоже самое. Только сейчас я понимаю, что из боязни, что я буду требовать свои права, имея законные основания, и в этой борьбе, естественно, меня будет поддерживать мой отец, они решили его «устранить». Спасибо, что не получилось … Мой адвокат Давид Кемулария намерен подать жалобу и обратиться к Президенту с просьбой провести расследование по факту этого беспредела и работы комисси, которая не имея права, аннулировала мои медицинские справки из государственных поликлиник, а также комиссии, которая лишила моего отца гражданства. Надеюсь, что президент даст команду о проведении проверок в отношении этих органов и те, кто натворил это, будут нести ответственность за свой непрофессионализм и некомпетентность! А также за гонение в отношении нашей семьи!
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Фото: РИА Новости
Стритрейсерша Мара Багдасарян намерена обратиться к президенту России Владимиру Путину. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
По словам Багдасарян, в августе текущего года она собиралась получить водительское удостоверение, которого лишилась за нарушения правил дорожного движения. Она подчеркнула, что подготовила все необходимые для этого документы и справки, однако получила от комиссии необоснованный отказ.
Стритрейсерша заявила, что ей не выдали на руки заключение комиссии.
При этом Багдасарян напомнила о лишении ее отца гражданства России. По ее мнению, это был заговор, чтобы не допустить ее до управления автомобилем.
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Читайте также