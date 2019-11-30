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«Алые паруса» получили главную награду конкурса Best Event Awards World 

ТАСС + ещё 11 30 ноября 2019
«Алые паруса» признаны лучшим праздником в мире
Фото: РИА Новости
Проект Пятого канала — праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге — получил главную награду конкурса Best Event Awards World в номинации "Iconic Event Award 2019". Об этом сообщается на сайте телеканала.
В конкурсе, который проходил с 27 по 30 ноября, участвовали представители из 29 стран. При оценке проектов организаторы учитывали креативность идеи, использование инноваций, исполнение, достижение заявленных целей и другие критерии. Заявки участников рассматривались в 23 категориях.
Фестиваль также награжден серебряными статуэтками в номинациях за лучшее музыкальное мероприятие (Best Musical Event 2019) и лучшее учреждение, организовавшее мероприятие (Best Bea World Agency 2019).
"Алые паруса" — традиционные торжества, которые проводятся в честь выпускников школ в конце июня в Санкт-Петербурге. Они внесены в реестр мирового событийного туризма и рекомендованы к посещению в двух десятках европейских стран. Впервые праздник был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, ее возобновили только в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга и партнеров мероприятия — банка "Россия" и Пятого канала.
В 2016 году на Best Event Awards World фестиваль получил первое место в номинации "Лучшее публичное мероприятие" (Best Public Event).
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Теги:
Общество , Правительство Санкт-Петербурга , Акционерный банк "Россия" , Санкт-Петербург
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