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«Ни один человек не смеялся»: Гусман ответил Светлакову 

Рамблер 49 минут назад
Гусман ответил на выпад Светлакова
Фото: РИА Новости
Сергей Светлаков пожаловался на то, что «цензура» вырезает шутки на КВН. В частности, не пошла в эфир его шутка про Гусмана.
Юлий Гусман в интервью радиостанции «Говорит Москва» ответил на выпад Светлакова.
Как он сказал, шутка была несмешной, а причина того, что ее не дали в эфир, ему неизвестна. Наличие цензуры член жюри отрицает.
«В КВН на моей практике никогда не вырезали шутки из-за цензуры. Неудачные, по мнению редакторов, может быть, и вырезают. Я вчера очень внимательно посмотрел этот номер у Урганта. Ни шутки, ни юмора, ни чего-то острого, соленого, смешного я не заметил. По-моему, в зале ни один человек не смеялся».
Супруга Маслякова, Светлана, по словам Гусмана, действительно может влиять на чистку шуток для шоу.
Как режиссер, она имеет на это полное право. И она не просто жена основателя КВН, но и режиссер с многолетним опытом.
Как ранее писал «Рамблер», Сергей Светлаков назвал супругу Маслякова «цензором» КВН и пожаловался, что не все шутки выходят в эфир.
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Комментарии3 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Общество , Юлий Гусман , Сергей Светлаков , Радиостанция "Говорит Москва"
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