Гусман ответил на выпад Светлакова

«Ни один человек не смеялся»: Гусман ответил Светлакову

Сергей Светлаков пожаловался на то, что «цензура» вырезает шутки на КВН. В частности, не пошла в эфир его шутка про Гусмана

Юлий Гусман в интервью радиостанции «Говорит Москва» ответил на выпад Светлакова.

Как он сказал, шутка была несмешной, а причина того, что ее не дали в эфир, ему неизвестна. Наличие цензуры член жюри отрицает.

«В КВН на моей практике никогда не вырезали шутки из-за цензуры. Неудачные, по мнению редакторов, может быть, и вырезают. Я вчера очень внимательно посмотрел этот номер у Урганта. Ни шутки, ни юмора, ни чего-то острого, соленого, смешного я не заметил. По-моему, в зале ни один человек не смеялся».

Супруга Маслякова, Светлана, по словам Гусмана, действительно может влиять на чистку шуток для шоу.

Как режиссер, она имеет на это полное право. И она не просто жена основателя КВН, но и режиссер с многолетним опытом.