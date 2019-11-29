Врач объявил чай спасением от рака

Мясников объявил чай спасением от рака

Чай защищает от рака простаты и молочной железы, задерживает переход болезней печени в онкологические и применяется при химиотерапии. Об этом, как сообщает «Экономика сегодня» , заявил врач Александр Мясников

Мясников — главный врач Городской клинической больницы имени Михаила Жадкевича (Москва). Он — кардиолог и врач общей практики.

По его словам, чай — полезный напиток, и это однозначно: примерно 20 из более чем тысячи биологически активных веществ, которые в нем содержатся, важны для человека крайне, больше других при условии употребления в ограниченных объемах — кофеин.

Полезных свойств чая, по словам Мясникова, множество. Среди таковых он упомянул то, что чай способен предохранять от болезней печени; задерживать переход уже имеющихся болезней печени в цирроз и онкологию; защищать от рака простаты и молочной железы; снижать риски инфаркта миокарда; обладает омолаживающими свойствами.

Зеленый чай, по словам врача, полезнее других. Он упомянул, что компоненты зеленого чая применяются в химиотерапии при лечении некоторых видов рака.