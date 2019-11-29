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Мясников объявил чай спасением от рака 

Рамблер 26 минут назад
Врач объявил чай спасением от рака
Фото: depositphotos.com
Чай защищает от рака простаты и молочной железы, задерживает переход болезней печени в онкологические и применяется при химиотерапии. Об этом, как сообщает «Экономика сегодня», заявил врач Александр Мясников.
Мясников — главный врач Городской клинической больницы имени Михаила Жадкевича (Москва). Он — кардиолог и врач общей практики.
По его словам, чай — полезный напиток, и это однозначно: примерно 20 из более чем тысячи биологически активных веществ, которые в нем содержатся, важны для человека крайне, больше других при условии употребления в ограниченных объемах — кофеин.
Полезных свойств чая, по словам Мясникова, множество. Среди таковых он упомянул то, что чай способен предохранять от болезней печени; задерживать переход уже имеющихся болезней печени в цирроз и онкологию; защищать от рака простаты и молочной железы; снижать риски инфаркта миокарда; обладает омолаживающими свойствами.
Зеленый чай, по словам врача, полезнее других. Он упомянул, что компоненты зеленого чая применяются в химиотерапии при лечении некоторых видов рака.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Александр Мясников
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