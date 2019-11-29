Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия напомнила России о старых договоренностях
Белоруссия напомнила России о старых договоренностях
Политика
Несколько человек ранены при нападении с ножом в Гааге
Несколько человек ранены при нападении с ножом в Гааге
Происшествия
Решена судьба затравленной из-за чаепития школьницы
Решена судьба затравленной из-за чаепития школьницы
Общество
США потребовали от стран НАТО нарастить военные расходы
США потребовали от стран НАТО нарастить военные расходы
Армия

Мара Багдасарян намерена обратиться к Путину 

Рамблер + ещё 1 30 минут назад
Мара Багдасарян намерена обратиться к Путину
Фото: @049mara
Скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян заявила о намерении пожаловаться президенту России Владимиру Путину на государственные учреждения, отказавшиеся вернуть ей водительские права и лишившие ее отца российского гражданства.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

И все таки водительские права… По окончанию всего этого безумства, которое произошло с моим отцом, только сейчас я понимаю, что это была ни случайность, ни ошибка. Это спланированная акция с целью противостояния мне. Как я уже говорила, в августе я совершила попытку вновь получить водительские права. У меня все для этого было. На руках все документы, необходимые справки и заключения врачей. Со всем этим я обратилась в автошколу. Но права так и не получила. В школе создали какую— то комиссию (такую же непонятную как и у моего отца, которая лишила его гражданства), эта комиссия без моего присутствия решила, что я не подхожу им по состоянию здоровья и отказали мне в выдаче прав. Сделали такие вводы ни на чем! Тогда как у меня полученные справки и заключения из государственных лечебных учреждений! Почему они решили, что могут творить произвол? При этом мне на руки не выдали больше никаких документов, и даже заключения этой комиссии. Опять же как и в случае с моим отцом?! Все тоже самое. Только сейчас я понимаю, что из боязни, что я буду требовать свои права, имея законные основания, и в этой борьбе, естественно, меня будет поддерживать мой отец, они решили его «устранить». Спасибо, что не получилось … Мой адвокат Давид Кемулария намерен подать жалобу и обратиться к Президенту с просьбой провести расследование по факту этого беспредела и работы комисси, которая не имея права, аннулировала мои медицинские справки из государственных поликлиник, а также комиссии, которая лишила моего отца гражданства. Надеюсь, что президент даст команду о проведении проверок в отношении этих органов и те, кто натворил это, будут нести ответственность за свой непрофессионализм и некомпетентность! А также за гонение в отношении нашей семьи!

Публикация от  Mara Bagdasaryan (@049mara)

Багдасарян рассказала в Instagram, что в августе планировала вновь получить водительское удостоверение, которого она лишилась из-за многочисленных нарушений правил дорожного движения. Стритрейсерша заявила, что собрала все необходимые документы и справки, но комиссия решила, что она не может получить права по состоянию здоровья.
«Почему они решили, что могут творить произвол? При этом мне на руки не выдали больше никаких документов, и даже заключения этой комиссии», — рассказала она.
Багдасарян напомнила об инциденте с лишением ее отца гражданства России и увидела в нем заговор с целью не допустить ее до вождения автомобиля.
«Мой адвокат Давид Кемулария намерен подать жалобу и обратиться к Президенту с просьбой провести расследование по факту этого беспредела и работы комиссии, которая не имея права, аннулировала мои медицинские справки из государственных поликлиник, а также комиссии, которая лишила моего отца гражданства», — написала стритрейсерша.
Она выразила надежду, что президент «даст команду» о проведении проверки органов, отказавшихся возвращать ей водительское удостоверение и лишивших ее отца гражданства. По ее словам, они должны понести ответственность за «непрофессионализм и некомпетентность» и за «гонения» в отношении ее семьи.
Как ранее сообщал «Рамблер», Мара Багдасарян получила скандальную известность после гонок на «Гелендваген» в 2016 году, в 2017 году ее лишили права на управление автомобилем бессрочно. После этого ее еще неоднократно задерживали за нарушения правил дорожного движения и езду без прав.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Комментарии110 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Мара Багдасарян , Давид Кемулария , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия напомнила России о старых договоренностях
Белоруссия напомнила России о старых договоренностях 43
Несколько человек ранены при нападении с ножом в Гааге
Несколько человек ранены при нападении с ножом в Гааге
Решена судьба затравленной из-за чаепития школьницы
Решена судьба затравленной из-за чаепития школьницы 46
США потребовали от стран НАТО нарастить военные расходы
США потребовали от стран НАТО нарастить военные расходы 107
Изгоняли бесов: убивших сына родителей задержали
Изгоняли бесов: убивших сына родителей задержали 3
Видео
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
03:42
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
В мире
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение