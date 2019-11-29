Мара Багдасарян намерена обратиться к Путину

Скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян заявила о намерении пожаловаться президенту России Владимиру Путину на государственные учреждения, отказавшиеся вернуть ей водительские права и лишившие ее отца российского гражданства.

Багдасарян рассказала в Instagram, что в августе планировала вновь получить водительское удостоверение, которого она лишилась из-за многочисленных нарушений правил дорожного движения. Стритрейсерша заявила, что собрала все необходимые документы и справки, но комиссия решила, что она не может получить права по состоянию здоровья.

«Почему они решили, что могут творить произвол? При этом мне на руки не выдали больше никаких документов, и даже заключения этой комиссии», — рассказала она.

Багдасарян напомнила об инциденте с лишением ее отца гражданства России и увидела в нем заговор с целью не допустить ее до вождения автомобиля.

«Мой адвокат Давид Кемулария намерен подать жалобу и обратиться к Президенту с просьбой провести расследование по факту этого беспредела и работы комиссии, которая не имея права, аннулировала мои медицинские справки из государственных поликлиник, а также комиссии, которая лишила моего отца гражданства», — написала стритрейсерша.

Она выразила надежду, что президент «даст команду» о проведении проверки органов, отказавшихся возвращать ей водительское удостоверение и лишивших ее отца гражданства. По ее словам, они должны понести ответственность за «непрофессионализм и некомпетентность» и за «гонения» в отношении ее семьи.

Как ранее сообщал «Рамблер», Мара Багдасарян получила скандальную известность после гонок на «Гелендваген» в 2016 году, в 2017 году ее лишили права на управление автомобилем бессрочно. После этого ее еще неоднократно задерживали за нарушения правил дорожного движения и езду без прав.