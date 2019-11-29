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Скабеева посмеялась над курганскими чиновниками, которых заставили вырезать одинаковые снежинки 

Ura.Ru 22 минуты назад
Скабеева высмеяла чиновников за снежинки
Фото: РИА Новости
Курганские чиновники, которые вырезают снежинки по утвержденному образцу, занимаются ерундой. Такую позицию высказала телеведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Ноябрь еще не закончился, а где-то в Кургане прямо сейчас, наверно, сидит грустный чиновник и делает поделки к Новому году. Желаем терпения курганским госслужащим — занимаетесь вы ерундой!» — заявила Скабеева.
Как писало ранее «URA.RU», в Кургане местные власти просят сотрудников муниципальных учреждений оформлять помещения к Новому году в едином стиле. Для этого чиновникам раздают инструкции, как правильно вырезать снежинки. Главу региона Вадима Шумкова в своей программе высмеял телеведущий Иван Ургант.
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Теги:
Общество , Иван Ургант , Курган
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