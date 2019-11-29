Скабеева высмеяла чиновников за снежинки

Курганские чиновники, которые вырезают снежинки по утвержденному образцу, занимаются ерундой. Такую позицию высказала телеведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Ноябрь еще не закончился, а где-то в Кургане прямо сейчас, наверно, сидит грустный чиновник и делает поделки к Новому году. Желаем терпения курганским госслужащим — занимаетесь вы ерундой!» — заявила Скабеева.
Как писало ранее «URA.RU», в Кургане местные власти просят сотрудников муниципальных учреждений оформлять помещения к Новому году в едином стиле. Для этого чиновникам раздают инструкции, как правильно вырезать снежинки. Главу региона Вадима Шумкова в своей программе высмеял телеведущий Иван Ургант.