Скабеева высмеяла чиновников за снежинки

Скабеева посмеялась над курганскими чиновниками, которых заставили вырезать одинаковые снежинки

Курганские чиновники, которые вырезают снежинки по утвержденному образцу, занимаются ерундой. Такую позицию высказала телеведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Ноябрь еще не закончился, а где-то в Кургане прямо сейчас, наверно, сидит грустный чиновник и делает поделки к Новому году. Желаем терпения курганским госслужащим — занимаетесь вы ерундой!» — заявила Скабеева.