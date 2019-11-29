Украинского эксперта навсегда выгнали с российского шоу

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда выгнали из студии программы «Кто против» за шутку о евреях, сообщает «Экономика Сегодня»

Грубая шутка прозвучала в ответ на слова экс-министра транспорта Украины и одного из лидеров еврейских общественных движений страны Евгения Червоненко , назвавшего Украину мировым лидером по росту антисемитских настроений. Червоненко связал это с заигрыванием Киева с ультраправыми, искажением фактов о Второй мировой войне и героизацией нацистских преступников.

В ответ на это Животовский грубо пошутил на еврейскую тему, вызвав возмущение гостей и ведущего ток-шоу Дмитрия Куликова

«Это абсолютно неуместно. Я вас предупреждаю: еще одна такая шутка, и вы не просто удалитесь отсюда, а навсегда удалитесь», — сказал Куликов.

Однако Животовский заявил, что не шутил, а рассуждал о «положении лиц с гражданством» на Украине. Тогда ведущий достал из кармана красную карточку и продемонстрировал ее украинскому эксперту.