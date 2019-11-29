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Украинского эксперта навсегда выгнали с российского шоу 

Рамблер 9 минут назад
Украинского эксперта навсегда выгнали с российского шоу
Фото: кадр видео "Россия 1"
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда выгнали из студии программы «Кто против» за шутку о евреях, сообщает «Экономика Сегодня».
Грубая шутка прозвучала в ответ на слова экс-министра транспорта Украины и одного из лидеров еврейских общественных движений страны Евгения Червоненко, назвавшего Украину мировым лидером по росту антисемитских настроений. Червоненко связал это с заигрыванием Киева с ультраправыми, искажением фактов о Второй мировой войне и героизацией нацистских преступников.
В ответ на это Животовский грубо пошутил на еврейскую тему, вызвав возмущение гостей и ведущего ток-шоу Дмитрия Куликова.
«Это абсолютно неуместно. Я вас предупреждаю: еще одна такая шутка, и вы не просто удалитесь отсюда, а навсегда удалитесь», — сказал Куликов.
Однако Животовский заявил, что не шутил, а рассуждал о «положении лиц с гражданством» на Украине. Тогда ведущий достал из кармана красную карточку и продемонстрировал ее украинскому эксперту.
«Этого в эфире никогда не будет», — заявил Куликов.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Дмитрий Куликов , Евгений Червоненко
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