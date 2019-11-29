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Okko Театр покажет спектакль Ивана Вырыпаева 

Рамблер 59 минут назад
Okko Театр покажет спектакль Ивана Вырыпаева
Фото: Пресс-служба Окко Театра
Театральное продюсерское бюро Okko Театр объявило о запуске первого театрального проекта — спектакля «Интертеймент».
Сценарий спектакля был написан драматургом Иваном Вырыпаевым специально для Okko Театра, где он выступает в качестве генерального продюсера.
Режиссер спектакля — Виктор Рыжаков, именно с ним Вырыпаев больше десяти лет назад поставил культовый «Кислород». Недавно Виктор Рыжаков работал над «Иранской конференцией» по последней работе Вырыпаева.
Главные роли в спектакле исполнят Иван Вырыпаев и Каролина Грушка.
По сюжету пьесы, главные герои приходят смотреть спектакль, и увиденное на сцене вдруг переворачивает их привычное представление о реальности.
Премьера «Интертеймента» состоится 17 января 2020 года в «Градский Холле».
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Иван Вырыпаев , Виктор Рыжаков , Каролина Грушка
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