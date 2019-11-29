Okko Театр покажет спектакль Ивана Вырыпаева

Театральное продюсерское бюро Okko Театр объявило о запуске первого театрального проекта — спектакля «Интертеймент».

Сценарий спектакля был написан драматургом Иваном Вырыпаевым специально для Okko Театра, где он выступает в качестве генерального продюсера.

Режиссер спектакля — Виктор Рыжаков , именно с ним Вырыпаев больше десяти лет назад поставил культовый «Кислород». Недавно Виктор Рыжаков работал над «Иранской конференцией» по последней работе Вырыпаева.

Главные роли в спектакле исполнят Иван Вырыпаев и Каролина Грушка

По сюжету пьесы, главные герои приходят смотреть спектакль, и увиденное на сцене вдруг переворачивает их привычное представление о реальности.

Премьера «Интертеймента» состоится 17 января 2020 года в «Градский Холле».