Okko Театр покажет спектакль Ивана Вырыпаева 

Театральное продюсерское бюро Okko Театр объявило о запуске первого театрального проекта — спектакля «Интертеймент».
Сценарий спектакля был написан драматургом Иваном Вырыпаевым специально для Okko Театра, где он выступает в качестве генерального продюсера.
Режиссер спектакля — Виктор Рыжаков, именно с ним Вырыпаев больше десяти лет назад поставил культовый «Кислород». Недавно Виктор Рыжаков работал над «Иранской конференцией» по последней работе Вырыпаева.
Главные роли в спектакле исполнят Иван Вырыпаев и Каролина Грушка.
По сюжету пьесы, главные герои приходят смотреть спектакль, и увиденное на сцене вдруг переворачивает их привычное представление о реальности.
Премьера «Интертеймента» состоится 17 января 2020 года в «Градский Холле».