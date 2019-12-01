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Из российской больницы уволились все врачи 

Рамблер + ещё 11 29 минут назад
Из российской больницы уволились все врачи
Фото: РИА Новости
В Ростовской области больница закрылась из-за увольнения всех врачей. Чиновники посоветовали пациентам ездить в другие города. Вопиющий инцидент произошел в Новочеркасске.
На сайте городской администрации официально объявили, что единственная инфекционная больница больше не принимает пациентов.
«Остановка приема пациентов в МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» связана с увольнением врачей стационара, ранее работавших в больнице», — говорится в сообщении.
Чиновники отмечают, что в больнице работали три врача стационарного отделения. Двоим больше 70 лет, они уволились по собственному желанию в минувшем ноябре. Еще один доктор сначала ушел на больничный, а затем тоже написал заявление об увольнении.
В клинике остался только средний медицинский персонал.
Власти Ростовской области решили, что пациентам придется ездить на лечение в другие города — Аксай и Ростов-на-Дону.
Ранее «Рамблер» сообщал, что согласно цифрам Росстата, школы и больницы в стране закрываются с катастрофической скоростью.
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Комментарии175 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество , Другое , Росстат , Новочеркасск , Ростовская Область
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