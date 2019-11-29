Составлен список распространителей фейков

21 ноября, как сообщал «Рамблер», Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций создала и начала пополнять на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию.

В него включаются те информационные источники, которые были по меньшей мере дважды упомянуты в направленных в Роскомнадзор Генеральной прокуратурой требованиях с целью исполнения положений закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», касающихся распространения недостоверной информации.

По данным на 29 ноября, в перечне Роскомнадзора упомянуты такие источники, как паблики в социальной сети «ВКонтакте»: «Подслушано Дзержинск» (34 нарушения), «Пенза live» (12 нарушений), PostNews (11 нарушений), «Mash | Мэш» (семь нарушений), «Лентач» (три нарушения), MDK (три нарушения) и принадлежащего Григорию Березкину РБК (два нарушения).