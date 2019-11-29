Российские регионы поссорились из-за оленей

Ямальские и красноярские оленеводы оказались на грани конфликта из-за нехватки пастбищ. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на омбудсмена малых народов Севера в Красноярском крае Семена Пальчина.

По его словам, ямальцы сейчас перегоняют свои стада на север Красноярского края . На Таймыре поголовье оленей составляет около 110 тысяч, а на Ямале — в семь раз больше.

«Ямальцы фактически прижали наших оленеводов к левому берегу Енисея, лишают их тундровых пастбищ», — объяснил омбудсмен.

Он отметил, что вопрос можно было бы решить за столом переговоров, придя к согласию о совместном освоении правого берега. Однако Пальчин не знает, с кем именно из оленеводов нужно договариваться.

Еще один способ решения проблемы — законодательный. Но в таком случае ситуация выльется и в конфликт между регионами, и в конфликт между родственниками.

«Как такового конфликта пока нет. Но и как урегулировать ситуацию, мы тоже не знаем», — заключил омбудсмен.

По его словам, сейчас вопрос решается с позиции «кто сильнее, тот и прав».

Как сообщал «Рамблер», ранее в правительстве прошло совещание по развитию оленеводства в Арктике. Зампред правительства Красноярского края заявил, что сейчас в Арктической зоне региона — на территории Таймыра — оленей насчитывается 127,5 тысячи голов, а на поддержку оленеводов и их хозяйств предусмотрено более 220 миллионов рублей из бюджета. Оленеводам предоставляются ежемесячные пособия, кочевое жилье и средства связи.