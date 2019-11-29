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Общество

Крымский отель признали лучшим в мире 

Рамблер 1 час назад
Крымский отель Mriya Resort & SPA одержал победу в четырех номинациях международной премии World Travel Awards 2019. Об этом в Facebook рассказала министр финансов Крыма Ирина Кивико.
По словам министра, отель получил награды в номинациях «Ведущий мировой курорт для отдыха», «Ведущий мировой оздоровительный курорт», «Ведущий мировой семейный курорт с виллами класса люкс» и «Ведущая мировая управляющая компания в сфере туризма и индустрии гостеприимства».
Крым посетило рекордное количество туристов
Участие в финале прошедшей в Омане премии приняли 332 компании из 89 стран мира.
World Travel Awards — профессиональная награда в сфере туристического рынка.
Как сообщал «Рамблер», в 2017 году Mriya Resort & SPA уже признавали лучшим в мире курортным комплексом для отдыха в рамках этой премии. Тогда с ним конкурировали курорты Дубая, Доминиканы, Италии и Египта.
Отель был открыт в 2014 году. Он занимает территорию в 27 гектаров. Концепцию и детали проекта разрабатывал британский архитектор Норман Фостер.
Комментарии77 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Видео , Ирина Кивико
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