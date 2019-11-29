Крымский отель признали лучшим в мире

Крымский отель Mriya Resort & SPA одержал победу в четырех номинациях международной премии World Travel Awards 2019. Об этом в Facebook рассказала министр финансов Крыма Ирина Кивико

По словам министра, отель получил награды в номинациях «Ведущий мировой курорт для отдыха», «Ведущий мировой оздоровительный курорт», «Ведущий мировой семейный курорт с виллами класса люкс» и «Ведущая мировая управляющая компания в сфере туризма и индустрии гостеприимства».

Участие в финале прошедшей в Омане премии приняли 332 компании из 89 стран мира.

World Travel Awards — профессиональная награда в сфере туристического рынка.

Как сообщал «Рамблер», в 2017 году Mriya Resort & SPA уже признавали лучшим в мире курортным комплексом для отдыха в рамках этой премии. Тогда с ним конкурировали курорты Дубая, Доминиканы, Италии и Египта.

Отель был открыт в 2014 году. Он занимает территорию в 27 гектаров. Концепцию и детали проекта разрабатывал британский архитектор Норман Фостер.