Telegram-канал Mash рассказал, что режиссер Никита Михалков подал в суд на Роспатент за отказ зарегистрировать святого Никиту Бесогона в качестве товарного знака.
Никита Бесогон — раннехристианский святой и великомученик. По данным Mash, Михалков считает его своим покровителем. Авторская программа режиссера называется «БесогонТВ». Mash утверждает, что такое же название у оформленного режиссером ООО.
В 2016 году режиссер захотел зарегистрировать товарный знак в виде герба, но получил отказ от патентной службы. Режиссер после этого обратился в арбитражный суд.
Как сообщал «Рамблер», ранее Михалков посвятил часть нового выпуска «Бесогон ТВ» свадьбе Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Программа вышла под названием «Ад пуст, все черти здесь». Режиссер рассказал об истории храма, в котором они венчались, и обратил внимание на катафалк, в котором ездили молодожены. Он предположил, что все это было «глумлением» и сравнил свадьбу с шабашем.