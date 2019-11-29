Михалков подал в суд на Роспатент

Telegram-канал Mash рассказал, что режиссер Никита Михалков подал в суд на Роспатент за отказ зарегистрировать святого Никиту Бесогона в качестве товарного знака.

Никита Бесогон — раннехристианский святой и великомученик. По данным Mash, Михалков считает его своим покровителем. Авторская программа режиссера называется «БесогонТВ». Mash утверждает, что такое же название у оформленного режиссером ООО.

В 2016 году режиссер захотел зарегистрировать товарный знак в виде герба, но получил отказ от патентной службы. Режиссер после этого обратился в арбитражный суд.