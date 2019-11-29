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Общество

Михалков подал в суд на Роспатент 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Михалков подал в суд на Роспатент
Фото: РИА Новости
Telegram-канал Mash рассказал, что режиссер Никита Михалков подал в суд на Роспатент за отказ зарегистрировать святого Никиту Бесогона в качестве товарного знака.
Никита Бесогон — раннехристианский святой и великомученик. По данным Mash, Михалков считает его своим покровителем. Авторская программа режиссера называется «БесогонТВ». Mash утверждает, что такое же название у оформленного режиссером ООО.
В 2016 году режиссер захотел зарегистрировать товарный знак в виде герба, но получил отказ от патентной службы. Режиссер после этого обратился в арбитражный суд.
Как сообщал «Рамблер», ранее Михалков посвятил часть нового выпуска «Бесогон ТВ» свадьбе Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Программа вышла под названием «Ад пуст, все черти здесь». Режиссер рассказал об истории храма, в котором они венчались, и обратил внимание на катафалк, в котором ездили молодожены. Он предположил, что все это было «глумлением» и сравнил свадьбу с шабашем.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Другое , Ксения Собчак , Никита Михалков , Константин Богомолов , Роспатент
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