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Открывается международный мост через Амур 

Вести.Ru + ещё 7 37 минут назад
Открывается международный мост через Амур
Фото: ТАСС
В Амурской области сегодня большая премьера: открывают первый международный мост через Амур, который соединит российский Благовещенск и город Хэйхэ в Китае.
Строительство переправы началось три года назад, причём одновременно с двух сторон. Стыковка состоялась в мае этого года. Протяженность перехода — больше километра.
Также строили пункты пропуска, подъездные пути и мост через протоку. Общая длина участка — порядка 20 километров. Ожидается, что за год по мосту будут перевозить до трех миллионов тонн груза и расходы на транспортировку снизятся в разы, передает телеканал "Россия 24".
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Теги:
Общество , Амурская Область , Благовещенск , Китай
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