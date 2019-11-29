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Коллекторы ворвались к россиянке и захотели у нее жить 

Lenta.ru + ещё 1 25 минут назад
Коллекторы ворвались к россиянке и захотели у нее жить
Фото: страница «7х7 Карелия» во «ВКонтакте»
В Петрозаводске коллекторы, сорвав замки, ворвались в квартиру валютной заемщицы и заявили, что будут у нее жить. Таким способом они решили «досрочно» решить вопрос с выселением женщины, которая не смогла расплатиться по кредиту, пишет «Новая газета».
Около двух часов дня к Елене Платоновой постучались трое мужчин. Потом они вызвали специалиста, который снял дверные замки, ворвались в квартиру и заявили, что останутся здесь жить. У женщины от испуга поднялось давление, она вызвала скорую. Участковый, также приехавший на вызов, просто записал показания сторон и ушел. Коллекторы ушли только в 11 часов вечера. Теперь Платонова вместе с семьей решила переехать, опасаясь повторения ситуации. Она сообщила изданию, что один из коллекторов «уже сегодня пасся опять под окном».
«Съезжаем в никуда. К знакомому у гаража вещи сложим. У другого знакомого есть недострой без отделки, без всего — хотя бы переночевать», — поделилась женщина.
До этого случая женщина обращалась в строительную компанию «Сана-плюс», которая выдает валютные займы под залог недвижимости. Фирма известна многими скандалами, когда ее клиентов выселяли из квартир. Платонова несколько лет назад взяла подобный кредит, но не смогла по нему расплатиться. По ее дому прошли торги. По документам Платонова там прописана, однако суд еще не установил право пользования. Недвижимость, согласно выписке из Росреестра, принадлежит некому многофункциональному центру недвижимости. Коллекторы утверждали, что действуют именно по его доверенности. Они ее не показали, заявив, что документ находится в полиции. В органах изданию подтвердили, что доверенность действительно есть, но приезжать на место отказались.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Сараев назвал действия представителей центра недвижимости неправомерными и сказал, что разберется в ситуации (у Платоновой есть несовершеннолетняя дочь). Он заявил изданию, что юрист центра недвижимости пообещал ему, что коллекторы оставят семью в покое, пока не будет установлено право пользования. Ранее, как утверждает газета, Совет по правам человека назвал методы «Саны-плюс» по возврату долгов недопустимыми.
В ноябре 2019 года владелец одной из российских микрофинансовых организаций угнал автомобиль должницы вместе с ее трехлетним ребенком, сидящим в салоне.
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Теги:
Общество , Елена Платонова , Геннадий Сараев , Совет по правам человека , Росреестр
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