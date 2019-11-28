Суд решил судьбу задолжавшей два миллиарда уборщицы

Светлана Бодрова стала жертвой мошенников. Несколько лет назад, устраиваясь на работу курьером, женщина подписала ряд документов, в результате чего она стала директором компании, которая затем взяла в банке кредит на сумму 32 млн долларов.

После того как выдавший кредит банк закрылся и права востребования долгов перешли другой организации, Бодрова оказалась должна около 2 млрд рублей.