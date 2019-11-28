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Скворцова назвала модель здравоохранения России «одной из эталонных» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 20 минут назад
Скворцова оценила здравоохранение России
Фото: РИА Новости
Министр здравоохранения Вероника Скворцова на Всероссийском конгрессе пациентов заявила, что российская модель системы здравоохранения является одной из эталонных по сравнению с другими странами мира.
«Если кто-то из вас получал лечение в Германии, в Израиле, в Америке, в других странах, то вы совершенно по-другому взглянете, вернувшись сюда, на то, как организована помощь в России. Сейчас, просто для общего понимания, наша модель является одной из эталонных в мире», — сказала Скворцова, передает ТАСС.
Она отметила наличие большого числа недочетов в России, уточнив, что они локальны и возникают из-за недоработки на местах конкретных чиновников или врачей.
«Эта система огромна, у нас 75 тыс. объектов в системе здравоохранения, сколько людей работают в системе — 2,5 млн только специалистов.
Но мы единственная страна мира, которая бесплатно посещает больных на дому, нигде больше нет вызова на дом — ни в одной стране мира», — добавила министр.
Кроме того, она рассказала, что пациенты в других странах мира ожидают бесплатные МРТ и КТ более трех недель. Скворцова также заявила, что в России со следующего года при подозрении на онкологическое заболевание можно будет сделать томографию в течение недели.
Ранее сообщалось, что Минздрав разработал проект модернизации первичного звена здравоохранения.
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Теги:
Общество , Другое , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Израиль
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