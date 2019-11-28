Ургант объяснил уникальность «золотой» елки в Кемерово

Ведущий программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» Иван Ургант обратил внимание на городскую елку в Кемерово за 18 млн рублей, предположив, что для дерева делали «спил по уникальной технологии».
Урган, говоря о елке в 18 млн рублей, напомнил, что в Кремле за новогоднее зеленое украшение праздника выложили сумму в три раза меньше. Ведущий призвал не забывать «старинную кемеровскую пословицу»: «18 млн это же не 30 млн». Он предположил, что за такие деньги елку должны украшать настоящие зайчики и медвежата, а также автомобили и самолеты, а на макушке сидеть «настоящая звезда российской эстрады».
Кроме того, считает Урган, елку спиливали по уникальной технологии.
«Сначала небольшой спил, потом несколько распилов, потом еще небольшой спил, затем большой распил, а потом ее рубят уже топором», — пошутил ведущий.
О закупке дорогой ели мэрией рассказало Общественное телевидение России. Резонансную закупку чиновники провели еще в августе. Ель высотой в 19 метров выглядит как усеченый конус, на нем более 1,5