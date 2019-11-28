Ургант объяснил уникальность «золотой» елки в Кемерово

Урган, говоря о елке в 18 млн рублей, напомнил, что в Кремле за новогоднее зеленое украшение праздника выложили сумму в три раза меньше. Ведущий призвал не забывать «старинную кемеровскую пословицу»: «18 млн это же не 30 млн». Он предположил, что за такие деньги елку должны украшать настоящие зайчики и медвежата, а также автомобили и самолеты, а на макушке сидеть «настоящая звезда российской эстрады».