В Кремле прошли учения ФСО

В Кремле завершились плановые учения ФСО

Основной этап учений, который Федеральная служба охраны (ФСО) проводила в четверг в Кремле, завершился.

"Тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ, о которых сообщалось ранее, прошли в заданном режиме", — сообщил ТАСС начальник Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Александр Рясков.

Он сказал, что "во время учений ФСО России отрабатывались и моделировались решения большого количества возможных и прогнозируемых угрожающих ситуаций, так же были отработаны вопросы по повышению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности охраняемых объектов накануне проведения в центральной части города Москвы массовых новогодних мероприятий".