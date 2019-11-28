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В Кремле завершились плановые учения ФСО 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
В Кремле прошли учения ФСО
Фото: РИА Новости
Основной этап учений, который Федеральная служба охраны (ФСО) проводила в четверг в Кремле, завершился.
"Тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ, о которых сообщалось ранее, прошли в заданном режиме", — сообщил ТАСС начальник Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Александр Рясков.
Он сказал, что "во время учений ФСО России отрабатывались и моделировались решения большого количества возможных и прогнозируемых угрожающих ситуаций, так же были отработаны вопросы по повышению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности охраняемых объектов накануне проведения в центральной части города Москвы массовых новогодних мероприятий".
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Теги:
Общество , Пожар в Москве , Александр Рясков , Федеральная служба охраны , ИТАР-ТАСС
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