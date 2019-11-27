Опозорившийся сын Сафронова сделал заявление

Сын Сафронова сделал заявление после инцидента в самолете

Москва. Сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин назвал «духом времени» публикацию в Сети видео, где его вызволяют из туалета на борту самолета Казань

«Это показывает уровень людей, которые, когда кто-то умирает, погибает, вместо того, чтобы спешить на помощь, принимаются снимать, выкладывать, зарабатывать на этом. Это дух времени. Но я найду его и подам на него в суд, и он ответит по всей строгости закона», — сказал он изданию «Подъем».

Ранее 29-летний Лука Затравкин признался, что его шокировало попавшее в интернет видео. В комментарии «Комсомольской правде» он рассказал, что за 40 минут до приземления пошел в туалетную кабинку и поторопился нажать на смыв, вследствие чего его засосало в унитаз.