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Разведчицу Гоар Вартанян похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище 

Вести.Ru + ещё 5 45 минут назад
Разведчицу Вартанян похоронили рядом с мужем
Фото: YouTube/Телеканал 360
В Москве сегодня проводили в последний путь известную советскую разведчицу Гоар Вартанян, которая скончалась 25 ноября в возрасте 93 лет.
Траурная церемония, на которой присутствовали директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, бывший глава СВР Михаил Фрадков и президент Армении Армен Саркисян, прошла на Троекуровском кладбище столицы.
Гоар Вартанян похоронили рядом с ее мужем и соратником, Героем Советского Союза Геворком Вартаняном под звуки государственного гимна России и залпы траурного салюта из карабинов почетного караула, передает РИА Новости.
По словам главы СВР Сергея Нарышкина, жизнь разведчицы стала примером того, как переплетаются яркие личные качества, профессиональные качества и беспримерная преданность своему Отечеству.
По мнению специалистов, результаты работы Геворка и Гоар Вартанян настолько значительны, что никогда не будут рассекречены.
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Теги:
Общество , Гоар Вартанян , Михаил Фрадков , Армен Саркисян , Сергей Нарышкин , Геворк Вартанян , РИА Новости , Армения , Москва
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