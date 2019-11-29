Разведчицу Вартанян похоронили рядом с мужем

Разведчицу Гоар Вартанян похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище

Москве сегодня проводили в последний путь известную советскую разведчицу Гоар Вартанян , которая скончалась 25 ноября в возрасте 93 лет.

Гоар Вартанян похоронили рядом с ее мужем и соратником, Героем Советского Союза Геворком Вартаняном под звуки государственного гимна России и залпы траурного салюта из карабинов почетного караула, передает РИА Новости.

По словам главы СВР Сергея Нарышкина, жизнь разведчицы стала примером того, как переплетаются яркие личные качества, профессиональные качества и беспримерная преданность своему Отечеству.

По мнению специалистов, результаты работы Геворка и Гоар Вартанян настолько значительны, что никогда не будут рассекречены.