Российскую медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида

Иркутской области медсестру Саянского дома-интерната для умственно отсталых обвинили в жестоком обращении с ребенком-инвалидом после появления видео, на котором женщина укладывает воспитанника в кровать. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК). Видео публикует Telegram -канал издания «Подъем».

На появившихся в сети кадрах видно, что медсестра грубо обращается с ребенком и силой пытается его уложить. По данным СК, медсестру отстранили от работы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Вместе с тем в региональном Минздраве заявили агентству «Иркутск Сегодня», что просмотрели видео и не заметили фактов побоев. Главный врач областной детской клинической больницы Геннадий Гвак считает, что пациент ухожен, следов насилия на нем нет. Он также отметил, что «все могло случиться из-за конфликта матери ребенка и медсестры».

В отношении отстраненной медсестры возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетнего»).

Ранее сообщалось об учительнице коррекционной школы Екатерине Тураносовой, которая избивала детей, если была недовольна тем, как они занимаются. В интернете появилось видео, на котором ученица школы №2124 сидит за партой и выполняет письменное задание, в то время как педагог склоняется над ней и наносит удары в спину. Судя по видео, это были как шлепки, так и подзатыльники. Учительница также нанесла несколько ударов кулаками. Позже учительницу уволили.