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«Красть больше нечего»: российский губернатор о ситуации в регионе 

Рамблер + ещё 2 36 минут назад
«Красть больше нечего»
Фото: ТАСС
Губернатор Курганской области Вадим Шумков охарактеризовал положение дел в регионе фразой «красть больше нечего». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на запись прямой линии с губернатором на его странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам главы региона, красть в Зауралье больше нечего, теперь можно только вкладывать и работать.
В ходе прямой линии Шумкову поступило более трех тысяч вопросов, большинство из них касается строительства и ремонта дорог, низких зарплат, проблем в сфере ЖКХ.
Вадим Шумков стал губернатором Курганской области в октябре 2018 года. По его словам, первые полгода на новом посту он потратил на «перешнуровку системы».
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Lenta.ru , Курганская Область
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