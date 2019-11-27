«Красть больше нечего»: российский губернатор о ситуации в регионе

Губернатор Курганской области Вадим Шумков охарактеризовал положение дел в регионе фразой «красть больше нечего». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на запись прямой линии с губернатором на его странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы региона, красть в Зауралье больше нечего, теперь можно только вкладывать и работать.

В ходе прямой линии Шумкову поступило более трех тысяч вопросов, большинство из них касается строительства и ремонта дорог, низких зарплат, проблем в сфере ЖКХ.

Вадим Шумков стал губернатором Курганской области в октябре 2018 года. По его словам, первые полгода на новом посту он потратил на «перешнуровку системы».