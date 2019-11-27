В Грозном выдвинули требования к Снегурочке

Юбка ниже колена: В Чечне описали идеальную Снегурочку

На елке в мэрии Грозного выступит лишь Снегурочка, колени которой не будут видны из-под шубы, а макияж не будет вульгарным. Об этом стало известно изданию «Подъем».

По его сведения, государственная закупка на оформление здания мэрии Грозного к празднованию Нового года была обнародована не так давно.

Среди прочих требований к поставщикам в ней упомянуты требование о владении новогодними персонажами русским и чеченским языками и запрет на использование ими во время выступлений животных, насекомых, пожароопасных и колюще-режущих предметов.

Отдельно в госзакупке упомянуты запрет на использование Дедом Морозом и Снегурочкой нецензурной брани, на наличие исходящего от них запаха табака и алкоголя, а также то, что шуба Снегурочки должна закрывать ее колени, а ее макияж — не выглядеть вульгарно.