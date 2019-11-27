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Юбка ниже колена: В Чечне описали идеальную Снегурочку 

Рамблер + ещё 1 36 минут назад
В Грозном выдвинули требования к Снегурочке
Фото: РИА Новости
На елке в мэрии Грозного выступит лишь Снегурочка, колени которой не будут видны из-под шубы, а макияж не будет вульгарным. Об этом стало известно изданию «Подъем».
По его сведения, государственная закупка на оформление здания мэрии Грозного к празднованию Нового года была обнародована не так давно.
Среди прочих требований к поставщикам в ней упомянуты требование о владении новогодними персонажами русским и чеченским языками и запрет на использование ими во время выступлений животных, насекомых, пожароопасных и колюще-режущих предметов.
Отдельно в госзакупке упомянуты запрет на использование Дедом Морозом и Снегурочкой нецензурной брани, на наличие исходящего от них запаха табака и алкоголя, а также то, что шуба Снегурочки должна закрывать ее колени, а ее макияж — не выглядеть вульгарно.
В октябре, как сообщал «Рамблер», стало известно, что мэр Грозного в 2012-2015 годах Ислам Кадыров лишился этой должности по причине своей жестокости — в том числе по отношению к подозреваемым в мошенничестве людям.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Ислам Кадыров , Грозный , Чеченская Республика
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