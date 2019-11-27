Россияне переживают за сборную России по футболу

Аналитическая служба Рамблера задала вопрос россиянам: «Лично у вас есть предчувствие, что Россию не допустят до крупных турниров по футболу?». Согласно статистике, 61% опрошенных этого опасаются. Более того, у них есть ощущение, что так и произойдет, ведь, по их мнению, во всем виновата политика и отношение Запада к России.

Но 25% россиян не чувствует опасности. По их словам, если это произойдет, то грядет такой скандал, каких еще в мире не было. Ведь страна устала от постоянных издевательств в отношении российских спортсменов.

Ответ оставшихся 14% проголосовавших Аналитическая служба процитирует: «Я не хочу загадывать и прислушиваться к своему внутреннему голосу. Только время покажет».

Всего в опросе приняли участие 6143 человека.

Без Олимпиады и чемпионата Европы: британские СМИ обещают России отстранение не только от летних Игр в Токио, но и от большого футбола. Чиновники МОК и ФИФА опровергают это. В преддверии вердикта комитета по соответствию WADA мнения становятся все более полярными.

Исполком WADA рассмотрит вопрос 9 декабря. Все давно уже сказано, все варианты описаны, но таблоид The Daily Mail настаивает, что в случае отзыва лицензии РУСАДА у Санкт-Петербурга заберут матчи «Евро» 2020 года. Руководитель проектов чемпионата Европы в странах-организаторах Гийом Пуассон уже заявил, что этого не случится, а в ФИФА напомнили, что WADA уже принимало их выводы об отсутствии антидопинговых нарушений в сегодняшнем российском футболе.