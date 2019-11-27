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Россияне переживают за сборную России по футболу 

Рамблер 1 час назад
Россияне переживают за сборную России по футболу
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера задала вопрос россиянам: «Лично у вас есть предчувствие, что Россию не допустят до крупных турниров по футболу?». Согласно статистике, 61% опрошенных этого опасаются. Более того, у них есть ощущение, что так и произойдет, ведь, по их мнению, во всем виновата политика и отношение Запада к России.
Но 25% россиян не чувствует опасности. По их словам, если это произойдет, то грядет такой скандал, каких еще в мире не было. Ведь страна устала от постоянных издевательств в отношении российских спортсменов.
Ответ оставшихся 14% проголосовавших Аналитическая служба процитирует: «Я не хочу загадывать и прислушиваться к своему внутреннему голосу. Только время покажет».
Всего в опросе приняли участие 6143 человека.
Без Олимпиады и чемпионата Европы: британские СМИ обещают России отстранение не только от летних Игр в Токио, но и от большого футбола. Чиновники МОК и ФИФА опровергают это. В преддверии вердикта комитета по соответствию WADA мнения становятся все более полярными.
Исполком WADA рассмотрит вопрос 9 декабря. Все давно уже сказано, все варианты описаны, но таблоид The Daily Mail настаивает, что в случае отзыва лицензии РУСАДА у Санкт-Петербурга заберут матчи «Евро» 2020 года. Руководитель проектов чемпионата Европы в странах-организаторах Гийом Пуассон уже заявил, что этого не случится, а в ФИФА напомнили, что WADA уже принимало их выводы об отсутствии антидопинговых нарушений в сегодняшнем российском футболе.
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Общество , СБОРНАЯ РОССИИ , Всемирное антидопинговое агентство , Daily Mail
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