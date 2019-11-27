Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях

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Россиян ждут две двухдневные рабочие недели 

Рамблер + ещё 2 48 минут назад
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая в новом году будет двухдневными, так как выходные продлятся с 1 по 8 января. Об этом со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Иван Шкловца сообщает «Интерфакс».
Шкловец пояснил, что россияне в конце года должны будут отработать два дня — понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. А в следующем году выйдут на работу в четверг, 9 января.
«Рамблер» писал, что замглавы Роструда также напомнил российским работодателям, что они могут сделать 31 декабря выходным днем, издав специальный приказ и решив вопрос с оплатой. При этом работник может взять 31 декабря день отпуска, если это было предусмотрено графиком или если остались неиспользованные отпускные дни.
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Видео , Роструд , Интерфакс
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