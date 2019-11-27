Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая в новом году будет двухдневными, так как выходные продлятся с 1 по 8 января. Об этом со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Иван Шкловца сообщает «Интерфакс».

Шкловец пояснил, что россияне в конце года должны будут отработать два дня — понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. А в следующем году выйдут на работу в четверг, 9 января.

«Рамблер» писал, что замглавы Роструда также напомнил российским работодателям, что они могут сделать 31 декабря выходным днем, издав специальный приказ и решив вопрос с оплатой. При этом работник может взять 31 декабря день отпуска, если это было предусмотрено графиком или если остались неиспользованные отпускные дни.