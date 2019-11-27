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В МИД предложили применять «закон Димы Яковлева» не только в отношении США 

ТАСС + ещё 12 3 часа назад
«Закон Димы Яковлева»: внесено новое предложение
Фото: depositphotos.com
Закон, запрещающий усыновление российских детей гражданам США, более известный как "закон Димы Яковлева" следует распространить и на другие страны, в которых нарушаются права несовершеннолетних из РФ. Об этом в среду на круглом столе в Совете Федерации заявил замдиректора консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский.
"Вполне возможно, имеет смысл подумать над тем, чтобы сделать этот закон более универсальным, не ограничивая его действие только гражданами США, а если такие случаи наблюдаются и в других иностранных государствах, то его возможно было бы также применять и в этих ситуациях, — сказал Голубовский, напомнив, что закон не ограничивается только запретом на усыновление детей. — Также он предполагает целый набор мер, которые могут применяться к гражданам США, которые совершили преступления в отношении граждан РФ и причастных к их совершению".
Закон Димы Яковлева
С начала 2013 года вступил в силу закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Эти меры включены в российский ответ на так называемый акт Магнитского, который он получил неофициальное название "закон Димы Яковлева" — в память о российском ребенке, погибшем в приемной семье в США. Законом запрещается передача детей — граждан РФ — на усыновление или удочерение американцам. Также запрещена деятельность в России органов и организаций, занимающихся подбором и передачей российских детей на усыновление гражданам США.
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Теги:
Общество , Другое , Дима Яковлев , МИД , Совет Федерации , США
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