Дерипаску лишили гражданства Кипра 

Кипрская газета Politis назвала имена россиян, которых власти Кипра хотят лишить полученных за инвестиции паспортов. Об этом сообщает Forbes. (статья Politis доступна в печатной версии или по подписке).
Politis утверждает, что гражданства хотят лишить миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его жену и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей.
Как сообщал «Рамблер», в начале ноября власти Кипра сообщили о решении отозвать 26 «золотых паспортов», выданных в 2012-2017 годах. Имена их обладателей не назывались. В СМИ появилась информация, что среди этих людей девять россиян, а также выходцы из Камбоджи, Китая, Кении, Ирана и Малайзии.