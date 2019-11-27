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Новости Москвы

Дерипаску лишили гражданства Кипра 

Рамблер + ещё 4 27 минут назад
Дерипаску лишили гражданства Кипра
Фото: РИА Новости
Кипрская газета Politis назвала имена россиян, которых власти Кипра хотят лишить полученных за инвестиции паспортов. Об этом сообщает Forbes. (статья Politis доступна в печатной версии или по подписке).
Politis утверждает, что гражданства хотят лишить миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его жену и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей.
Как сообщал «Рамблер», в начале ноября власти Кипра сообщили о решении отозвать 26 «золотых паспортов», выданных в 2012-2017 годах. Имена их обладателей не назывались. В СМИ появилась информация, что среди этих людей девять россиян, а также выходцы из Камбоджи, Китая, Кении, Ирана и Малайзии.
Среди причин отзыва паспортов назывались розыск по линии Интерпола, санкции Евросоюза или санкции за нарушение прав человека. Потерявшие паспорт могут подать апелляцию.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Другое , Олег Дерипаска , Владимир Столяренко , Александр Бондаренко , ЕС , Еврофинанс Моснарбанк , Интерпол , Кипр
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