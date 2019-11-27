Дерипаску лишили гражданства Кипра

Кипрская газета Politis назвала имена россиян, которых власти Кипра хотят лишить полученных за инвестиции паспортов. Об этом сообщает Forbes. (статья Politis доступна в печатной версии или по подписке).

Как сообщал «Рамблер», в начале ноября власти Кипра сообщили о решении отозвать 26 «золотых паспортов», выданных в 2012-2017 годах. Имена их обладателей не назывались. В СМИ появилась информация, что среди этих людей девять россиян, а также выходцы из Камбоджи, Китая, Кении, Ирана и Малайзии.