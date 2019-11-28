Ведущий «Пусть говорят» ответил на слухи об уходе с Первого канала

Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов не собирается покидать Первый канал. Об этом он сказал в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Как сообщает Starhit, Борисов продолжит вести передачу, несмотря на слухи о планах поставить на его место Ксению Собчак

«Я никуда не собирался уходить. Мне нравятся люди, которые верят во всякие сплетни. Я на месте!» — заверил он.

По данным издания, Собчак не планировали делать новой ведущей «Пусть говорят» — в планах был совершенно другой проект, но в итоге стороны не договорились.

Ведущий подчеркнул, что часто встречает в прессе информацию о своих романах с женщинами, что тоже является слухами. К сплетням он относится спокойно.

«Даже все родные уже привыкли. Иногда друзья присылают мне какие-то дурацкие ссылки», — отметил Борисов.

Журналист ведет «Пусть говорят» с 2017 года, до этого он был ведущим новостей Первого канала. В «Пусть говорят» Борисов сменил Андрея Малахова , который перешел в ВГТРК с собственным шоу «Прямой эфир».

Предположения о том, что на смену Борисову в «Пусть говорят» придет Собчак появились в сентябре, когда Первый канал анонсировал новое шоу с ней. Telegram-проект Baza утверждал, что Собчак планировали сделать ведущей «Пусть говорят», а Telegram-канал «Только никому…» — что Собчак и Борисов будут вести передачу поочередно, по неделе каждый. В настоящее время программа продолжает выходить с участием Борисова, шоу Собчак так и не появилась в эфире Первого. По другой информации, планировалось, что Собчак будет вести иной проект, однако между ней и руководством канала возникли финансовые разногласия.