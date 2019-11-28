Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина
Политика
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке
Политика
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы
Происшествия

Ведущий «Пусть говорят» ответил на слухи об уходе с Первого канала 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Ведущий «Пусть говорят» ответил на слухи об уходе
Фото: РИА Новости
Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов не собирается покидать Первый канал. Об этом он сказал в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Как сообщает Starhit, Борисов продолжит вести передачу, несмотря на слухи о планах поставить на его место Ксению Собчак.
«Я никуда не собирался уходить. Мне нравятся люди, которые верят во всякие сплетни. Я на месте!» — заверил он.
По данным издания, Собчак не планировали делать новой ведущей «Пусть говорят» — в планах был совершенно другой проект, но в итоге стороны не договорились.
Ведущий подчеркнул, что часто встречает в прессе информацию о своих романах с женщинами, что тоже является слухами. К сплетням он относится спокойно.
«Даже все родные уже привыкли. Иногда друзья присылают мне какие-то дурацкие ссылки», — отметил Борисов.
Журналист ведет «Пусть говорят» с 2017 года, до этого он был ведущим новостей Первого канала. В «Пусть говорят» Борисов сменил Андрея Малахова, который перешел в ВГТРК с собственным шоу «Прямой эфир».
Предположения о том, что на смену Борисову в «Пусть говорят» придет Собчак появились в сентябре, когда Первый канал анонсировал новое шоу с ней. Telegram-проект Baza утверждал, что Собчак планировали сделать ведущей «Пусть говорят», а Telegram-канал «Только никому…» — что Собчак и Борисов будут вести передачу поочередно, по неделе каждый. В настоящее время программа продолжает выходить с участием Борисова, шоу Собчак так и не появилась в эфире Первого. По другой информации, планировалось, что Собчак будет вести иной проект, однако между ней и руководством канала возникли финансовые разногласия.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Последние новости
Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе Киев объявил об отказе Зеленского идти на уступки Путину Киев объявил об отказе Зеленского идти на уступки Путину Российский врач Каабак назвал причину смерти не дождавшейся операции девочки Российский врач Каабак назвал причину смерти не дождавшейся операции девочки
Комментарии 
Теги:
Общество , Дмитрий Борисов , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Русское Радио , ВГТРК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина 19
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт 320
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке 4
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы 20
Названа причина смерти пациентки Каабака
Названа причина смерти пациентки Каабака 1
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Путин призвал россиян не думать об Украине
08:35
Путин призвал россиян не думать об Украине
Политика Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение