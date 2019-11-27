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В России зафиксирован миллион вакансий 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
В России зафиксирован миллион вакансий
Фото: ТАСС
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата и экспертов.
Больше всего нуждаются в работниках столичные компании: в Москве ищут 170 тысяч специалистов. На втором месте — Московская область, где работодатели заявили о 79 тысячах свободных мест. Санкт-Петербург находится на третьем месте: в городе размещено 69 тысяч вакансий.
Сервис по поиску работы HeadHunter также подтвердил рост спроса на сотрудников. Руководитель службы исследований компании Мария Игнатова отметила, что с 2016 года количество объявлений о поиске соискателей выросло с 344 тысяч до 559 тысяч в 2018 году. В этом году рост продолжился, но конкуренция на рынке труда тоже увеличивается, отметила эксперт. Она добавила, что на одну должность приходится шесть резюме.
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников считает, что возросший спрос на трудовые кадры может привести к росту зарплат. По его мнению, препятствием к повышению оплаты может стать только нежелание руководства многих компаний увеличивать издержки.
В начале ноября были названы самые высокооплачиваемые вакансии в России. За работу ведущего разработчика приложений для iOS (Senior iOSdeveloper) одна из столичных компаний предложила 300 тысяч рублей в месяц. Почти так же высоко готовы платить за работу по специальностям «разработчик интеграционных решений» «директор по управлению персоналом» и «ведущий дизайнер-консультант».
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Теги:
Общество , Другое , Мария Игнатова , Никита Масленников , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
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