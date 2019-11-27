Путин приехал на прощание с Вербицкой

Церемонию организовали в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ. После окончания гражданской панихиды состоится отпевание в храме Смоленской иконы Божией матери. Вербицкую похоронят на Северном кладбище в Петербурге.

Как сообщал «Рамблер», лингвист-русист, профессор, бывший ректор и президент СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября на 84-м году жизни.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что 27 ноября президент будет работать в Петербурге и посетит прощание с Вербицкой.

Песков сказал, что Путина и Вербицкую связывала давняя дружба.