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Путин приехал на прощание с Вербицкой 

Рамблер + ещё 28 1 час назад
Путин приехал на прощание с Вербицкой
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин 27 ноября приехал на церемонию прощания с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемонию организовали в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ. После окончания гражданской панихиды состоится отпевание в храме Смоленской иконы Божией матери. Вербицкую похоронят на Северном кладбище в Петербурге.
Как сообщал «Рамблер», лингвист-русист, профессор, бывший ректор и президент СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября на 84-м году жизни.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что 27 ноября президент будет работать в Петербурге и посетит прощание с Вербицкой.
Песков сказал, что Путина и Вербицкую связывала давняя дружба.
«Путин с огромным уважением относился к ней лично и к ее академическим знаниям», — рассказал пресс-секретарь.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Политика , Дмитрий Песков , Людмила Вербицкая , Владимир Путин
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