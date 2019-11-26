«Дядя Володя», «Тетя Валя» и другие: как сложились судьбы ведущих «Спокойной ночи, малыши!»

Starhit рассказал читателям о судьбе ведущих популярной детской программы «Спокойной ночи, малыши!». Некоторые из них сложились трагически: телезвездам пришлось пройти через беды, болезни и лишения.

В 60-е годы передачу вела Валентина Леонтьева — знаменитая «тетя Валя». Немногие знают, что настоящее имя телеведущей — Алевтина Торсонс. Женщина специально взяла псевдоним, чтобы иметь возможность вести детскую программу.

В 70-е Леонтьева вела передачу «От всей души», в которой рассказывала об интересных человеческих судьбах. Карьера телеведущей рухнула из-за нелепой каталось бы шутки: кто-то пустил слух, что Леонтьева — агент ЦРУ . Её на два года отстранили от работы, после чего вернуться на телевидение она уже не смогла. Затем наступило забвение.

«Из-за работы у меня личная жизнь не сложилась. Мужья — а их было двое — от меня уходили, обвиняя в том, что все время я на работе. А как я могла иначе? Нас, дикторов, было мало, а мне нравилось работать перед телекамерой», — приводит издание слова Леонтьевой.

В одном из браков телеведущая родила сына, с которым много лет прожила в одной квартире. В 2004 году Леонтьева сломала шейку бедра. Сын перевёз ее в деревню Новоселки Ульяновской области, где впоследствии «тетя Валя» в возрасте 83 лет скончалась.

«Дядя Володя» — Владимир Ухрин был бессменным ведущим «Спокойной ночи, малыши!» на протяжении 30 лет. Коллеги отмечали его доброту и отзывчивость: диктор старался продвигать по карьерной лестнице друзей. Так однажды он специально опоздал на работу, чтобы вместо него в эфир вышла никому не известная тогда Анеглина Вовк.

Несмотря на огромную популярность у зрителей, личная жизнь у Ухрина не сложилась: брак с первой женой развалился из-за потери ребёнка и постоянных измен с его стороны, вторая супруга отмечала сильную тягу диктора к алкоголю. В 90-е, уйдя с телевидения, ведущий отправился на гастроли в компании с Хрюшей, Филей и Степашкой. Выступления имели успех, однако из-за частых прилётов здоровье Ухрина пошатнулось. Диктор перенёс два инсульта, его память ухудшилась, появился панический страх выходить из дома. В 2012-м ведущего сразил третий инсульт, которого он н выдержал. Ухрин скончался в больнице, не выходя из комы, в возрасте 81 года.

Амаяк Акопян запомнился маленьким зрителям своими фокусами. В «Спокойной ночи, малыши!» иллюзионист пришёл в 1996 году. В течение пяти лет телеведущий выступал в роли Рахат Лукумыча. В начале 2000-х фокусник ушёл с телевидения и перестал сниматься в кино. Как уверял он сам, «из-за постигших его разочарований».

Ситуацию усугубила смерть отца телеведущего в 2005-м году, после которой Акопян запил.

В настоящее время бывшая телезвезда редко общается со своим единственным сыном и большинство времени посвящает уходу за матерью. При этом фокусник продолжает показывать детям представления в интернатах и больницах.

Татьяна Судец , «Тетя Таня» рассказывала детям сказке в «Спокойной ночи, малыши!» на протяжении почти 25 лет. В 90-телеведущая ушла на кабельное ТВ, где начала вести концерты. На фоне успешной карьеры Судец постигла неудача в личной жизни: телеведущая выла замуж за нелюбимого человека. Второй брак также оказался далёк от идеала: муж оказался алкоголиком. с течением времени работы на ТВ у телеведущей становилось все меньше. В 1992 году в семью Судец пришла беда — убили ее сына. В 1995 году умер второй супруг — Михаил. Вслед за потерей близких к концу подошла и ее телевизионная карьера. В настоящее время «тетя Таня» — пенсионерка заботится о дочери и внуках.

Наконец, Александр Леньков вёл детскую программу в 2000-х. Артист был довольно успешен в сердечных делах и впоследствии в семейной жизни. Не повезло Лескову со здоровьем. В 2013 году медики поставили ему диагноз — рак желудка в последней стадии.

После нескольких операций артист казалось пошёл на поправку, но спасти его все же не удалось. Телеведущий скончался 21 апреля 2014 года в возрасте 70 лет.