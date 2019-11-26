Могильный памятник сыну Кустинской рухнул на кладбище

Могильный памятник сыну актрисы Кустинской рухнул на столичном кладбище

О неудовлетворительном состоянии могилы родного сына героини фильма «Три плюс два», похороненной рядом, рассказал продюсер фильма о певице Юлии Началовой Андрей Загорский

По его словам, памятник находится в таком состоянии на протяжении несколько лет, но никто не пытается исправить эту ситуацию. При этом Загорский вспомнил о певице Кристине Орбакайте , которая снималась с Егоровым в фильме «Чучело», и заявил, что та могла бы что-то предпринять для исправления ситуации с памятником.

— Кристина Орбакайте долго работала с Дмитрием Егоровым на одной съемочной площадке. В память о коллеге она могла бы что-то сделать, — сказал Загорский.

Сын Натальи Кустинской умер в возрасте 32 лет. Обстоятельства смерти до сих пор остаются невыясненными. По одной версии смерть наступила из-за сердечной недостаточности, а по другой его убила каблуком туфли последняя гражданская жена.