Могильный памятник сыну Кустинской рухнул на кладбище

На Кунцевском кладбище в Москве рухнул памятник Дмитрию Егорову, сыну известной актрисы Натальи Кустинской. Об этом сообщает портал Nation News.
О неудовлетворительном состоянии могилы родного сына героини фильма «Три плюс два», похороненной рядом, рассказал продюсер фильма о певице Юлии Началовой Андрей Загорский.
По его словам, памятник находится в таком состоянии на протяжении несколько лет, но никто не пытается исправить эту ситуацию. При этом Загорский вспомнил о певице Кристине Орбакайте, которая снималась с Егоровым в фильме «Чучело», и заявил, что та могла бы что-то предпринять для исправления ситуации с памятником.
— Кристина Орбакайте долго работала с Дмитрием Егоровым на одной съемочной площадке. В память о коллеге она могла бы что-то сделать, — сказал Загорский.
Сын Натальи Кустинской умер в возрасте 32 лет. Обстоятельства смерти до сих пор остаются невыясненными. По одной версии смерть наступила из-за сердечной недостаточности, а по другой его убила каблуком туфли последняя гражданская жена.