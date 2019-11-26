В России оценили идею сократить новогодние выходные

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Экономист оценил идею сократить новогодние выходные 

RT на русском 18 минут назад
Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал RT предложение сократить продолжительность новогодних праздников.
«Какой-то категоричный ответ дать трудно, потому что есть люди, которые за длинные праздничные зимние дни, кого-то они тяготят. Мне не нравится объяснение, аргументация насчёт того, что это даёт нагрузку на экономику. То есть выходные дни для трудящихся нельзя рассматриваться как какое-то дополнительно зло для экономики. Тогда надо точно также относиться ко всем выходным и праздникам», — отметил Беляев.
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Эксперт подчеркнул, что является сторонником длинных новогодних праздников, когда можно провести время с семьёй.
«Тем более, у нас на повестке дня поддержание семьи, семейных ценностей и традиций. Сокращать длинные праздники до буквально двух-трёх дней, а потом уже удлинять свой отпуск — это сомнительная вещь. Хотя тут однозначного мнения нет и быть не может», — заключил он.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних праздников.
Парламентарий отметил, что можно сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск.
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Комментарии1 
Теги:
Общество , Видео , Михаил Беляев , Ярослав Нилов , РИСИ , Госдума
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