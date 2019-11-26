Шнуров назвал причину агрессии в российском обществе

Шоумен Сергей Шнуров заявил, что общество в России стало агрессивным из-за того, что энергия «не выплескивается в созидательный труд».

«К сожалению, общество у нас стало дико агрессивное. Понимаете, агрессия — это та самая психическая энергия, которая направлена немного не в то русло. Излучая позитив или излучая негатив, мы ничего не решим. Та психоэнергия, которая есть, вообще энергия человека, если она не выплескивается в созидательный труд, она выплескивается в разрушительный», — заявил Шнуров в разговоре с министром просвещения Ольгой Васильевой в передаче «Диалоги», передает РИА «Новости».

По его мнению, агрессия сократится тогда, когда люди поверят в будущее страны и начнут решать созидательные задачи.

В мае Шнуров объявил, что группа «Ленинград» полностью реализовала себя в России, возможности развиваться за ее пределами у нее нет из-за формата, поэтому коллектив прекратит свое существование.

Осенью музыкант рассказал, что участники «Ленинграда» обрадовались роспуску музыкального коллектива.