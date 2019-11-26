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«Путин, помоги!» Россияне испугались за свои жизни 

Рамблер 39 минут назад
«Путин, помоги!» Россияне испугались за свои жизни
Фото: РИА Новости
Жители аварийного общежития в Краснодаре обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи через Instagram.
Они вывесили на стене общежития плакат «Путин, помоги. Аварийный дом может рухнуть с живыми людьми!» и опубликовали фото в аккаунте Instagram, посвященном зданию.
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Авторы идеи объяснили, что общежитие должны были расселить еще в 2016 году, однако власти не нашли подходящее жилье для переселенцев и перенесли срок на 2024 год.
Проживающие в общежитии люди утверждают, что живут без горячей воды, мокнут в дождь и мерзнут в холода, в здании в любой момент может загореться проводка. При этом местные власти проблему игнорируют.
Жильцы также жалуются на постоянные перебои с электричеством и осыпающиеся потолки, сквозь которые видно арматуру, плесень и расходящиеся бетонные плиты здания.
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Комментарии244 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Владимир Путин , Краснодар
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