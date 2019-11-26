«Путин, помоги!» Россияне испугались за свои жизни

Жители аварийного общежития в Краснодаре обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи через Instagram.

Они вывесили на стене общежития плакат «Путин, помоги. Аварийный дом может рухнуть с живыми людьми!» и опубликовали фото в аккаунте Instagram, посвященном зданию.

Авторы идеи объяснили, что общежитие должны были расселить еще в 2016 году, однако власти не нашли подходящее жилье для переселенцев и перенесли срок на 2024 год.

Проживающие в общежитии люди утверждают, что живут без горячей воды, мокнут в дождь и мерзнут в холода, в здании в любой момент может загореться проводка. При этом местные власти проблему игнорируют.

Жильцы также жалуются на постоянные перебои с электричеством и осыпающиеся потолки, сквозь которые видно арматуру, плесень и расходящиеся бетонные плиты здания.