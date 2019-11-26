В Петербурге начали водить экскурсии к дому Соколова

В Петербурге начали водить экскурсии к дому историка-потрошителя

Петербургские краеведы Михаил Уваров и Дмитрий Витушкин включили дом, где проживал доцент СПбГУ Олег Соколов , убивший студентку Анастасию Ещенко, в маршрут экскурсии «Кровавый Петербург», сообщает местный телеканал «78».

Сергея Есенина, Георгия Иванова, Прогулка включает в себя посещение памятных мест, связанных с именами исторических и литературных персонажей — Григория Распутина Родиона Раскольникова . По словам гида, он считает важным сегодня привлечь внимание публики к теме убийства, так как в стране идёт обсуждение закона о профилактике домашнего насилия.

«Я уверен, что краеведение — это не только древность, но и современность, и для меня доцент Соколов — такой же объект изучения, как Распутин или Раскольников», — заявил Витушкин.

Однако проведение экскурсии вызвало шквал критики в соцсетях, поэтому в ближайшее время прогулок в парадную, где жил историк, пока не планируется. Напомним, в нaстоящее время 63-летний Соколов, убивший и расчленивший бывшую студентку и любовницу, нaходится под aрестом. Он пробудет под стрaжей до 8 янвaря. Соколов был зaдержaн 9 ноября, когдa упaл в реку Мойку при попытке избaвиться от улик. В его рюкзaке нaшли отрубленные женские руки и пистолет.