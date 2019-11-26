Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: США впервые увидели супероружие России
Пока вы не уснули: США впервые увидели супероружие России
В мире
Ее травили: что известно о самоубийстве следовательницы
Ее травили: что известно о самоубийстве следовательницы
Происшествия
«Путин, помоги!»: жители Краснодара умоляют президента
«Путин, помоги!»: жители Краснодара умоляют президента
Общество
Кадырова обнаружили на фото немецкой армии
Кадырова обнаружили на фото немецкой армии
В мире

В Петербурге начали водить экскурсии к дому историка-потрошителя 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В Петербурге начали водить экскурсии к дому Соколова
Фото: РИА Новости
Петербургские краеведы Михаил Уваров и Дмитрий Витушкин включили дом, где проживал доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший студентку Анастасию Ещенко, в маршрут экскурсии «Кровавый Петербург», сообщает местный телеканал «78».
Прогулка включает в себя посещение памятных мест, связанных с именами исторических и литературных персонажей — Григория Распутина, Сергея Есенина, Георгия Иванова, Родиона Раскольникова. По словам гида, он считает важным сегодня привлечь внимание публики к теме убийства, так как в стране идёт обсуждение закона о профилактике домашнего насилия.
«Я уверен, что краеведение — это не только древность, но и современность, и для меня доцент Соколов — такой же объект изучения, как Распутин или Раскольников», — заявил Витушкин.
Однако проведение экскурсии вызвало шквал критики в соцсетях, поэтому в ближайшее время прогулок в парадную, где жил историк, пока не планируется. Напомним, в нaстоящее время 63-летний Соколов, убивший и расчленивший бывшую студентку и любовницу, нaходится под aрестом. Он пробудет под стрaжей до 8 янвaря. Соколов был зaдержaн 9 ноября, когдa упaл в реку Мойку при попытке избaвиться от улик. В его рюкзaке нaшли отрубленные женские руки и пистолет.
Видео дня. «Народный имам» женился на 13-летней девочке
Национальная Служба Новостей: последние новости
В России могут начать маркировать домашних питомцев В России могут начать маркировать домашних питомцев Скворцова поручил вернуть трансплантолога Каабака на работу Скворцова поручил вернуть трансплантолога Каабака на работу В Госдуме предложили сократить количество новогодних выходных В Госдуме предложили сократить количество новогодних выходных
Комментарии 
Теги:
Общество , Сергей Есенин , Григорий Распутин , Родион Раскольников , Олег Соколов , Георгий Иванов , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: США впервые увидели супероружие России
Пока вы не уснули: США впервые увидели супероружие России 56
Ее травили: что известно о самоубийстве следовательницы
Ее травили: что известно о самоубийстве следовательницы 3
«Путин, помоги!»: жители Краснодара умоляют президента
«Путин, помоги!»: жители Краснодара умоляют президента 99
Кадырова обнаружили на фото немецкой армии
Кадырова обнаружили на фото немецкой армии 8
Пенсионерка умерла после отказа врачей «таскать» носилки
Пенсионерка умерла после отказа врачей «таскать» носилки
Видео
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
09:16
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
Украина В мире
«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву
01:26
«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву
Шоу-бизнес
Россия обвинила Украину в политических метаниях
00:43
Россия обвинила Украину в политических метаниях
Политика В мире
Спасение планеты от глобальной катастрофы провалилось
04:45
Спасение планеты от глобальной катастрофы провалилось
Наука и техника Экология
Елка втрое дороже кремлевской появилась в России
00:19
Елка втрое дороже кремлевской появилась в России
Общество
Кадырова обнаружили на фото немецкой армии
33:31
Кадырова обнаружили на фото немецкой армии
В мире
Россиянка нашла пакеты с человеческими останками
03:28
Россиянка нашла пакеты с человеческими останками
Происшествия
Оставим под санкциями: Эстония успокоила Зеленского
01:04
Оставим под санкциями: Эстония успокоила Зеленского
В мире Европа
«Не слушай злопыхателей»: Винокур заступился за Ротару
04:10
«Не слушай злопыхателей»: Винокур заступился за Ротару
Шоу-бизнес
В деле о самоубийстве изнасилованной следовательницы новый поворот
01:56
В деле о самоубийстве изнасилованной следовательницы новый поворот
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение