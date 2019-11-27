Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Происшествия
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли
Политика
"Адскую молотилку" установили на танк
"Адскую молотилку" установили на танк
Армия

Путин приехал на открытие памятника Гранину в Санкт-Петербурге 

ТАСС + ещё 10 58 минут назад
Путин прибыл на открытие памятника Гранину
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин открыл памятник писателю-фронтовику Даниилу Гранину.
Бронзовая скульптура установлена на Дальневосточном проспекте около культурно-просветительского центра при библиотеке, носящей имя Гранина. На международный творческий конкурс, во время которого был выбран проект памятника, было представлено 23 скульптурных композиции. Лучшим жюри признало проект скульптора Евгения Буркова и архитектора Нестора Энгельке. Бурков рассказал ТАСС, что работа над памятником началась в июне и продолжалась несколько месяцев. Автор отметил, что монумент одобрила дочь писателя Марина Чернышева-Гранина. Скульптор изобразил писателя сидящим в кресле в окружении книг и журналов. Памятник изготовлен на деньги Российского военно-исторического общества.
Как признавался Путин, его связывали с Граниным "очень добрые отношения".
Президент называл его "очень достойным человеком, гениальным писателем и просто гражданином в самом высоком смысле этого слова".
Даниил Гранин родился 1 января 1919 года в селе Волынь Курской губернии (ныне — Курская область) в семье лесника. Когда ему было семь лет, с матерью переехал в Ленинград. В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Воевал на Ленинградском, Прибалтийском фронтах, прошел путь от солдата до командира роты. Особое место в творчестве Гранина занимает военная тема. Некоторые его произведения, в том числе "Дом на Фонтанке" (1967 год) и "Наш комбат" (1968 год), основаны на реальных событиях из биографии автора.
Глава государства считает, что книги Гранина, "поднимающие важные общечеловеческие, нравственные проблемы, стали подлинной классикой отечественной литературы".
Гранин неоднократно избирался членом правления и секретарем правления Союза писателей РСФСР и СССР, в 1989 году возглавлял Советский ПЕН-Центр. Гранин был Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственных премий СССР и России, заслужил многие советские и российские награды. Он скончался в июле 2017 года на 99-м году жизни. В 2017 году глава государства подписал указ об увековечении памяти Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения в 2019 году. Официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых проходит в Санкт-Петербурге.
Видео дня. Бесконтрольная «реабилитация»: как закололи Марьянова
ТАСС: последние новости
Путин приедет на прощание с Вербицкой в Санкт-Петербурге Путин приедет на прощание с Вербицкой в Санкт-Петербурге В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным Роскомнадзор предупредил об активизации мошенников в преддверии "Черной пятницы" Роскомнадзор предупредил об активизации мошенников в преддверии "Черной пятницы"
Комментарии 
Теги:
Общество , Даниил Гранин , Владимир Путин , Российское военно-историческое общество , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане 365
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане 15
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли 32
«Адскую молотилку» установили на танк
«Адскую молотилку» установили на танк 2
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
Зачем Россия погрозила США новым супероружием 10
Видео
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
00:30
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
Оружие Армия
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
00:27
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
Общество
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США лишили Украину помощи
00:44
США лишили Украину помощи
США Статьи
Столицу Приморья перенесли
00:22
Столицу Приморья перенесли
Политика
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
01:39
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
Политика
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
01:12
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
Армия Оружие
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение