Путин прибыл на открытие памятника Гранину

Путин приехал на открытие памятника Гранину в Санкт-Петербурге

Бронзовая скульптура установлена на Дальневосточном проспекте около культурно-просветительского центра при библиотеке, носящей имя Гранина. На международный творческий конкурс, во время которого был выбран проект памятника, было представлено 23 скульптурных композиции. Лучшим жюри признало проект скульптора Евгения Буркова и архитектора Нестора Энгельке. Бурков рассказал ТАСС, что работа над памятником началась в июне и продолжалась несколько месяцев. Автор отметил, что монумент одобрила дочь писателя Марина Чернышева-Гранина. Скульптор изобразил писателя сидящим в кресле в окружении книг и журналов. Памятник изготовлен на деньги Российского военно-исторического общества

Как признавался Путин, его связывали с Граниным "очень добрые отношения".

Президент называл его "очень достойным человеком, гениальным писателем и просто гражданином в самом высоком смысле этого слова".

Даниил Гранин родился 1 января 1919 года в селе Волынь Курской губернии (ныне — Курская область) в семье лесника. Когда ему было семь лет, с матерью переехал в Ленинград. В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Воевал на Ленинградском, Прибалтийском фронтах, прошел путь от солдата до командира роты. Особое место в творчестве Гранина занимает военная тема. Некоторые его произведения, в том числе "Дом на Фонтанке" (1967 год) и "Наш комбат" (1968 год), основаны на реальных событиях из биографии автора.

Глава государства считает, что книги Гранина, "поднимающие важные общечеловеческие, нравственные проблемы, стали подлинной классикой отечественной литературы".

Гранин неоднократно избирался членом правления и секретарем правления Союза писателей РСФСР и СССР, в 1989 году возглавлял Советский ПЕН-Центр. Гранин был Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственных премий СССР и России, заслужил многие советские и российские награды. Он скончался в июле 2017 года на 99-м году жизни. В 2017 году глава государства подписал указ об увековечении памяти Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения в 2019 году. Официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых проходит в Санкт-Петербурге.