Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян заставят чипировать питомцев
Россиян заставят чипировать питомцев
Политика
Названа «настоящая причина» чеченской войны
Названа «настоящая причина» чеченской войны
Армия
"Очень уязвимы": Раскрыт секрет защиты от хакеров
"Очень уязвимы": Раскрыт секрет защиты от хакеров
Интернет
"ЦРУ контролировало штабы Ющенко во время Майдана"
"ЦРУ контролировало штабы Ющенко во время Майдана"
В мире

Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете 

Ura.Ru
Россияне заплатят миллиарды за телеканалы в интернете
Фото: ТАСС
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей. Такую информацию сообщает РБК со ссылкой на документ, связанный с соответствующим законопроектом.
Как утверждает издание, создание такого поставщика приведет к замене приставок в домах 15 миллионов российских абонентов. На замену оборудования пользователям придется потратить 50 млрд рублей. «Это максимальная оценка затрат, исходя из того, что в России примерно 15 млн абонентов смотрят платное ТВ с помощью этого оборудования, а средняя цена приставки превышает три тысячи рублей», — отмечает вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Михаил Силин.
Уточняется, что предложения по изменениям в законопроект будут направлены руководителю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леониду Левину.
Законопроект по данному вопросу предусматривает создание единой системы легального распространения обязательных телеканалов с 2020 года. Инициатива предполагает, что единый оператор будет показывать 20 общедоступных телеканалов. Если законопроект будет принят в текущей редакции, абонентам придется заменить приемники, поскольку дистанционно установить обновление, связанное с единым оператором, будет невозможно.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Ura.Ru: последние новости
В Госдуме поддержали идею увеличить новогодние каникулы на один день В Госдуме поддержали идею увеличить новогодние каникулы на один день Пенсионная реформа приведет к повышению смертности российских женщин Пенсионная реформа приведет к повышению смертности российских женщин Умерла разведчица, сорвавшая покушение на Сталина Умерла разведчица, сорвавшая покушение на Сталина
Комментарии1 
Теги:
Общество , Интернет , Леонид Левин , Михаил Силин , Госдума , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян заставят чипировать питомцев
Россиян заставят чипировать питомцев 23
Названа «настоящая причина» чеченской войны
Названа «настоящая причина» чеченской войны 21
«Очень уязвимы»: Раскрыт секрет защиты от хакеров
«Очень уязвимы»: Раскрыт секрет защиты от хакеров
«ЦРУ контролировало штабы Ющенко во время Майдана»
«ЦРУ контролировало штабы Ющенко во время Майдана» 264
Cын Яковлевой соврал про избиение
Cын Яковлевой соврал про избиение 1
Видео
Презентация пикапа Tesla Cybertruck 2019
06:21
Презентация пикапа Tesla Cybertruck 2019
В мире
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
01:05
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
Политика Статьи
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
01:18
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
Криминал Происшествия
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
00:28
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Общество
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
00:58
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
Украина В мире
Зебра лягнула львицу и осталась жива
00:05
Зебра лягнула львицу и осталась жива
В мире
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
00:27
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
Общество Другое
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
01:20
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
СНГ В мире
Украина оценила вероятность военной агрессии России
01:51
Украина оценила вероятность военной агрессии России
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение