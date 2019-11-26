Россияне заплатят миллиарды за телеканалы в интернете

Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете

Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей. Такую информацию сообщает РБК со ссылкой на документ, связанный с соответствующим законопроектом.

Как утверждает издание, создание такого поставщика приведет к замене приставок в домах 15 миллионов российских абонентов. На замену оборудования пользователям придется потратить 50 млрд рублей. «Это максимальная оценка затрат, исходя из того, что в России примерно 15 млн абонентов смотрят платное ТВ с помощью этого оборудования, а средняя цена приставки превышает три тысячи рублей», — отмечает вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Михаил Силин

Леониду Левину. Уточняется, что предложения по изменениям в законопроект будут направлены руководителю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы

Законопроект по данному вопросу предусматривает создание единой системы легального распространения обязательных телеканалов с 2020 года. Инициатива предполагает, что единый оператор будет показывать 20 общедоступных телеканалов. Если законопроект будет принят в текущей редакции, абонентам придется заменить приемники, поскольку дистанционно установить обновление, связанное с единым оператором, будет невозможно.