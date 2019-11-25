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Происшествия

Умер писатель, диссидент и журналист Михаил Хейфец 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 24 минуты назад
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Фото: РИА Новости
Советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец скончался в Иерусалиме в возрасте 85 лет, сообщил израильский «9 канал» со ссылкой на дочь литератора.
«Сегодня ночью в Иерусалиме в возрасте 85 лет скончался Михаил Хейфец, известный советский правозащитник, диссидент, историк и писатель», — приводит сообщение «Интерфакс».
Сообщение о смерти Хейфеца подтвердил медиаменеджер, член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.
«Пишут из Иерусалима. Умер Михаил Хейфец, редактор, писатель, литературовед. В самые тухлые годы он получил реальный срок лагерей за предисловие к самиздатовскому сборнику Бродского. Отсидел, уехал. Мы работали вместе недолго. У него был странность — в разговоре с малознакомыми людьми он всегда улыбался, почти никогда не спорил, но никогда и не соглашался. RIP», — написал Кудрявцев в своем Facebook.
Хейфец родился 18 января 1934 года в Ленинграде, окончил литературный факультет Педагогического института имени Герцена. Работал школьным учителем. Публиковался в издательствах «Советский писатель» и «Молодая гвардия», а также в журналах «Вопросы литературы», «Знание — сила», «Звезда», «Нева», «Костер» и др. Был дружен с Иосифом Бродским, Львом Лосевым и многих других литераторов 60-70-х годов.
В 1974 году был арестован и осужден на 4 года колонии и 2 годам поселения по статье 70 УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда») за предисловие к самиздатскому пятитомнику Иосифа Бродского, а также изготовление и «хранение с целью распространения» экземпляров статьи диссидента, писателя и публициста Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?».
В годы заключении написал три книги публицистики, документальной прозы и интервью «Место и время», «Русское поле», «Путешествие из Дубровлага в Ермак», которые были изданы в Париже.
Вышел на свободу в 1980 году и эмигрировал в Израиль. С 1990 по 1998 год работал колумнистом и обозревателем по вопросам бизнеса и культуры в израильской газете «Вести».
Ранее в английском городе Кэмбридж на 77-м году жизни умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
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Теги:
Общество , Владимир Буковский , Андрей Амальрик , Михаил Хейфец , Иосиф Бродский , Лев Лосев , Демьян Кудрявцев , Ведомости , Газета "Вести" , Интерфакс , Иерусалим
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