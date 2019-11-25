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Ворота без забора спилили в Череповце 

Газета.Ru 1 час назад
Ворота без забора спилили в Череповце
Фото: Газета.Ru
В Череповце на Комсомольской улице возле поликлиники РЖД были спилены ворота, установленные без забора. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что установленную конструкцию каждое утро открывал и вечером запирал сторож медучреждения.
Заведующий поликлиники Виктор Филатов рассказал, что для ограждения вокруг поликлиники были готовы и вороты, и сам забор, однако при согласовании установки последнего возникли проблемы.
"Сначала энергетики сказали, что нужно согласовать, потом водоканал, потом в архитектурном управлении мэрии сказали, что если поставим без согласования забор, штраф два миллиона заплатим", — сказал он.
Филатов также добавил, что поскольку согласования идут уже в течение двух месяцев, было принято решение спилить ворота и установить уже вместе с забором. По его словам, ворота были демонтированы "от греха подальше".
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Теги:
Общество , Виктор Филатов , РЖД , Череповец
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