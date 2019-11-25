На Украине нашли замену Зеленскому

Двойника президента Украины Умида Исабоева пригласили на работу в «Квартал 95». Об этом он рассказал телеграм-канал у Mash.

По его словам, ему позвонил бывший компаньон Владимира Зеленского Евгений Кошевой и позвал на Украину играть президента Украины в проектах «Квартала 95».

Исабаев признался, что его заинтересовало предложение Кошевого, но он пока в раздумьях: в России ему предложили роль в 4-серийном фильме об Украине.

Уроженец Узбекистана Умид Исабоев стал знаменитым после того, как по интернету разошлось его фото, сделанное в московском метро. Авторы снимка обратили внимание на сходство Исабоева с президентом Украины Владимиром Зеленским.