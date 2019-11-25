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На Украине нашли замену Зеленскому 

Рамблер 34 минуты назад
Двойника президента Украины Умида Исабоева пригласили на работу в «Квартал 95». Об этом он рассказал телеграм-каналу Mash.
По его словам, ему позвонил бывший компаньон Владимира Зеленского Евгений Кошевой и позвал на Украину играть президента Украины в проектах «Квартала 95».
Исабаев признался, что его заинтересовало предложение Кошевого, но он пока в раздумьях: в России ему предложили роль в 4-серийном фильме об Украине.
Уроженец Узбекистана Умид Исабоев стал знаменитым после того, как по интернету разошлось его фото, сделанное в московском метро. Авторы снимка обратили внимание на сходство Исабоева с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Видео , Владимир Зеленский , Евгений Кошевой
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