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Наука и техника

Умер артист Театра на Таганке Виктор Семенов 

ТАСС + ещё 2 31 минуту назад
Умер артист Театра на Таганке Виктор Семенов
Фото: kino-teatr.ru
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер в понедельник в возрасте 76 лет. Об этом говорится в сообщении на странице театра в Facebook.
"Сегодня умер актер нашего театра, заслуженный артист России Виктор Семенов. Скорбим и выражаем свои соболезнования друзьям и семье Виктора Семеновича", — сказано в сообщении.
Отмечается, что о дате и времени прощания с актером будет сообщено в ближайшее время.
Семенов родился 17 ноября 1943 года. Окончил актерский факультет ВГИКа. С 1966 года служил в Театре на Таганке. Был задействован в спектаклях: "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита", "Гамлет", "Калека с Инишмана" и многих других. Снялся более чем в 19 фильмах, в том числе в картинах "Золотой теленок" и "Красавец-мужчина".
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Теги:
Общество , Другое , Виктор Семенов
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