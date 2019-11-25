Ульянов рассказал о своей госпитализации

Актер Дмитрий Ульянов опроверг сообщения о своей госпитализации. В разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК артист заверил, что с ним все в порядке.

«Нет, все отлично. Все хорошо. Это неправда. Сейчас я дома», — сказал Ульянов.

В беседе с «Телепрограммой» артист добавил, что у него «просто нос сломан, синусит», и удивился, откуда в СМИ появилась информация о предынсультном состоянии.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 47-летнюю звезду фильмов «72 метра» и «Московская сага» в понедельник утром доставили в больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что актер жаловался на головокружение и боли при ходьбе.