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Ульянов рассказал о своей госпитализации 

Рамблер 31 минуту назад
Актер Дмитрий Ульянов опроверг сообщения о своей госпитализации. В разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК артист заверил, что с ним все в порядке.
«Нет, все отлично. Все хорошо. Это неправда. Сейчас я дома», — сказал Ульянов.
В беседе с «Телепрограммой» артист добавил, что у него «просто нос сломан, синусит», и удивился, откуда в СМИ появилась информация о предынсультном состоянии.
Ранее ряд СМИ сообщил, что 47-летнюю звезду фильмов «72 метра» и «Московская сага» в понедельник утром доставили в больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что актер жаловался на головокружение и боли при ходьбе.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Видео , Григорий Березкин , Дмитрий Ульянов , РБК
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