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Россиянку отказались крестить из-за родинки 

Рамблер + ещё 8 33 минуты назад
Россиянку отказались крестить из-за родинки
Фото: РИА Новости
Священник в Кургане отказался крестить девочку по той причине, что родимое пятно на ее теле может быть заразным. Об этом изданию «Подъем» рассказала мать девочки Мария Хвостанцева.
Родинка занимает 80% тела Виктории — живот, спину, часть головы. Не так давно Мария Хвостанцева решила крестить дочь. С этим она обратилась в одну из церквей в Кургане, в котором живет. Священнику была показана фотография ребенка, на которой родимое пятно хорошо видно.
«Крестить мы не будем», — заявил тогда священнослужитель.
Он объяснил это тем, что не знает, заразен ли невус Виктории или нет. Также он сослался на незнание того, как на крещение девочки с такой большой родинкой отреагируют родители других детей. В этой связи он предложил крестить дочь Марии индивидуально и назначил за это цену — четыре тысячи рублей.
Хвостанцева-старшая отложила принятие решения и рассказала о ситуации, в которую попала, в социальных сетях. После этого ей позвонили из церкви и призвали не «афишировать» произошедшее, заявив, что это «не по-божески».
«Это просто богохульство!» — высказала мнение Мария Хвостанцева.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Другое , Курган
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