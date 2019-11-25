Россиянку отказались крестить из-за родинки

Священник в Кургане отказался крестить девочку по той причине, что родимое пятно на ее теле может быть заразным. Об этом изданию «Подъем» рассказала мать девочки Мария Хвостанцева.

Родинка занимает 80% тела Виктории — живот, спину, часть головы. Не так давно Мария Хвостанцева решила крестить дочь. С этим она обратилась в одну из церквей в Кургане, в котором живет. Священнику была показана фотография ребенка, на которой родимое пятно хорошо видно.

«Крестить мы не будем», — заявил тогда священнослужитель.

Он объяснил это тем, что не знает, заразен ли невус Виктории или нет. Также он сослался на незнание того, как на крещение девочки с такой большой родинкой отреагируют родители других детей. В этой связи он предложил крестить дочь Марии индивидуально и назначил за это цену — четыре тысячи рублей.

Хвостанцева-старшая отложила принятие решения и рассказала о ситуации, в которую попала, в социальных сетях. После этого ей позвонили из церкви и призвали не «афишировать» произошедшее, заявив, что это «не по-божески».