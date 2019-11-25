В РПЦ предостерегли от следования рецептам Запада

В РПЦ предостерегли от борьбы с домашним насилием по рецептам Запада

РПЦ не отрицают угрозу семейно-бытового насилия в России , но сомневаются в предлагаемых авторами законопроекта о профилактике домашнего насилия рецептах борьбы с ним. Об этом заявил заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе , передает «Интерфакс».

По его словам, для разработки законопроекта был использован западный опыт борьбы с домашним насилием, эффективность которого «вызывает очень большие вопросы».

«Мы знаем, что в западном общественно-политическом и правовом контексте семья подвергается очень серьезному переосмыслению, и то, что мы имеем на выходе, вовсе не соответствует поставленной российским руководством цели укрепления традиционной семьи», — отметил Кипшидзе.

В этой связи он подчеркнул, что для решения проблемы домашнего насилия в России необходимо учитывать традиционные ценности российской семьи, а не те «конструкты», которые «созданы в некоторых западных государствах и используются против дальнейшей ликвидации института традиционной семьи».