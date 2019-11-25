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В РПЦ предостерегли от борьбы с домашним насилием по рецептам Запада 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
В РПЦ предостерегли от следования рецептам Запада
Фото: РИА Новости
В РПЦ не отрицают угрозу семейно-бытового насилия в России, но сомневаются в предлагаемых авторами законопроекта о профилактике домашнего насилия рецептах борьбы с ним. Об этом заявил заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает «Интерфакс».
По его словам, для разработки законопроекта был использован западный опыт борьбы с домашним насилием, эффективность которого «вызывает очень большие вопросы».
«Мы знаем, что в западном общественно-политическом и правовом контексте семья подвергается очень серьезному переосмыслению, и то, что мы имеем на выходе, вовсе не соответствует поставленной российским руководством цели укрепления традиционной семьи», — отметил Кипшидзе.
В этой связи он подчеркнул, что для решения проблемы домашнего насилия в России необходимо учитывать традиционные ценности российской семьи, а не те «конструкты», которые «созданы в некоторых западных государствах и используются против дальнейшей ликвидации института традиционной семьи».
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в официальном ответе российского правительства ЕСПЧ сказано, что масштабы домашнего насилия в России «сильно преувеличены», а мужчины больше страдают от дискриминации, поскольку «находятся в меньшинстве и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола». В ответ на это Минюст России заявил, что его ответ ЕСПЧ относительно уровня домашнего насилия был искажен.
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Теги:
Общество , Вахтанг Кипшидзе , ЕСПЧ , РПЦ , Минюст РФ , Правительство РФ , Газета "Коммерсантъ" , Интерфакс
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