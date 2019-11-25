Нарышкин призвал привлекать молодежь в археологию

Нарышкин призвал активнее привлекать молодежь в археологию

Современная российская археология развивается стремительно, поэтому необходимо более активно привлекать молодых специалистов, заявил на заседании оргкомитета по празднованию 100-летия российской академической археологии председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин

"В России всего около 4 тысяч археологов, порядка 600 из них трудятся в академических институтах, это совсем немного, особенно если учесть стремительное развитие отечественной археологии. Поэтому необходимо более активно привлекать в археологическую профессию молодых людей, заниматься популяризацией археологии уже в школьной среде", — сказал он.

Нарышкин добавил, что за прошедшие два года работы оргкомитета были проведены около 60 мероприятий — выставок, показов документальных фильмов и представлений научных работ. Председатель РИО особо отметил вклад Института археологии РАН

Нарышкин также напомнил о недавних археологических находках — кладе редких византийских золотых монет десятого века в Тамани, уникальном воинском погребении времен Боспорского царства в Крыму, где сейчас создается археологический кластер на базе Восточно-крымского музея-заповедника и музея-заповедника в Херсонесе.

Председатель РИО упомянул и Московский Кремль, где достигнуты "большие успехи" при раскопках и будет создан археологический музей.