Деда Мороза победила бюрократия

Приближается Новый год — время утренников. Неизменными их участниками всегда являются Дед Мороз и Снегурочка. Но приглашать в детский сад или школу профессиональных артистов нельзя

В парках Москвы заработала «Почта Деда Мороза». Специальные ящики размещены около входов и на центральных аллеях. Через них можно отправить пожелания о своих мечтах и планах. Письмо надо положить в конверт, на нем указать свое имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя. Все письма отправят Деду Морозу в Великий Устюг.

Проект «Почта Деда Мороза» работает с 2001 года. За год дети пишут ему в среднем до 200 тысяч писем. Между тем сам Дед Мороз уже отправился в путешествие по России . Счет на подаренные детям подарки перевалил за 320 тонн. Однако новогодний праздник не остается при этом без чрезмерного и назойливого внимания со стороны бюрократии.

Комментарий Георгия Бовта:

Российский чиновник силен тем, что любую, даже самую страшную, сказку может сделать былью. Вернее сказать, он Кафку может сделать былью. Поскольку именно Франца Кафку, ярко описавшего, до каких высот иезуитства и маразма одновременно может дойти бюрократия, уже давно можно было бы возвести в разряд тех писателей, которые «наше все», а не только наследие сгинувшей Австро-Венгерской империи.

Можно написать письмо Деду Морозу и впасть в романтическое предновогоднее настроение в ожидании маленького чуда за умеренные деньги. А потом, поддавшись ему же, попытаться организовать праздник для детей в детском саду или школе, в зависимости от того, куда ходит ваш ребенок, с приглашением этого самого Деда Мороза в компании со Снегурочкой в исполнении профессиональных артистов.

«А вот нельзя!» — грозно одергивают родительскую инициативу суровые «снежные короли и королевы» из соответствующих надзорных ведомств. Потому что после жалоб некоторых скаредных родителей уже несколько лет в России запрещено собирать деньги на приглашение профессиональных актеров на роли Деда Мороза и Снегурочки в школы и детские сады. И плевать на родительские инициативы, школьное самоуправление и прочие общественные вольности. Нельзя, и все тут!

Такие шариковы, которые считают, что для них все должно быть бесплатно, непременно сыщутся в каждой общественной группе в нашей стране, будь то родительский комитет школы, члены садоводческого товарищества или собрание жильцов многоквартирного дома.

Они непременно будут обставлять своей шариковской демагогией и возгласами «а почему это я должен платить?!», пропагандируя всеобщую халяву, любую попытку нормальных людей как-то соорганизоваться и собрать средства на что-то хорошее, даже если это новогодний праздник для детей.

И чиновники от образования, чтобы не связываться с такими шариковыми, а может, и сами сочувствуя им, в свое время пошли навстречу борцам за «социальную справедливость» и запретили сбор средств для организации новогодних праздников. Мол, если кто-то хочет сам нарядиться Дедом Морозом из числа родительского и преподавательского состава, то можно. Пока можно.

Но при этом родителю желательно обзавестись предварительно медицинской книжкой, а также справкой об отсутствии судимости. Однако не всякий завуч или учитель рискнет в нашу эпоху восторжествовавшей звериной серьезности портить свой, так сказать, авторитет, изображая из себя трепетную Снегурочку или даже хотя и внешне сурового, но в душе доброго Дедушку Мороза. И не всякий представитель ЧОП, дежурящий на входе в школу, захочет менять амплуа привратного Цербера на доброго волшебника, раздающего подарки детям.

К тому же и подарки просто так не купишь — нужен тендер. Да и деньги собирать все равно запрещено. При этом никого не смущает, что те же родители, не желая связываться со школьным запретительным маразмом, просто скинутся и арендуют какое-нибудь кафе или развлекательный центр, закажут Деда Мороза туда и весело отпразднуют наступление Нового года, чем еще больше закрепят за школой реноме территории запретов и ограничений, куда лишний раз даже и идти не хочется, а уж праздновать что-то там тем более.

Ну а если бы я писал письмо Деду Морозу «через дупло», то есть, простите, через почтовый ящик в московском парке, то непременно попросил его о следующем: «Дорогой Дедушка Мороз, сделай, пожалуйста, так, чтобы количество бюрократического маразма в нашей стране пошло наконец на спад, а количество здравого смысла — на подъем. И отморозь уже уши, наконец, всем этим разбогатевшим, но не поумневшим шариковым, засевшим на разных этажах госаппарата».